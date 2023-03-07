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الرياضي

«يويفا» يعوّض أنصار ليفربول الذين تابعوا نهائي 2022

«يويفا» يعوّض أنصار ليفربول الذين تابعوا نهائي 2022
7 مارس 2023 16:45


لوزان (أ ف ب) 

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أنه سيعوض أنصار ليفربول الذين اشتروا تذاكر حضور المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد العام الماضي، وذلك بسبب أحداث شغب حالت دون تمكن بعضهم من متابعتها في المدرجات.
وجاء إعلان الاتحاد الأوروبي في أعقاب تقرير مستقل صدر مؤخراً وحمله «المسؤولية الأساسية» عن الأحداث الفوضوية قبل المباراة، والتي «كادت تؤدي إلى كارثة».
وأكد ويفا في بيان أنه «سيتم تعويض جميع المشجعين الذين عاشوا ظروفاً صعبة».
وأضاف أمين عام الاتحاد الأوروبي ثيودور ثيودوريديس: «نعترف بالتجربة السلبية التي عاشها المشجعون، ولهذا السبب سنعوض الجماهير التي اشترت تذاكر حضور المباراة والذين عانوا صعوبات لدخول الملعب».
وشابت المباراة النهائية التي فاز فيها ريال مدريد وتوج بلقبه الرابع عشر في المسابقة، فوضى عارمة حيث عانى مشجعو الفريق الإنجليزي للدخول إلى الملعب، وتعرض المشجعون للمضايقات لدى محاولتهم دخول الملعب، وأطلق عليهم رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع خارج استاد دو فرانس في ضواحي العاصمة الفرنسية، حيث تأخر انطلاق المباراة 36 دقيقة.
وقال الاتحاد الأوروبي إن التعويض «يغطي جميع مخصصات تذاكر ليفربول للنهائي، أي 19618 تذكرة».
وأوضح الاتحاد القاري أن مشجعي ريال مدريد والمشجعين الآخرين المعنيين بالفوضى في استاد فرنسا بإمكانهم المطالبة بتعويض أيضاً، ولكن على أساس كل حالة على حدة. 

ريال مدريد
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
يويفا
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
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