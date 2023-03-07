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«الانضباط» تفرض عقوبات مالية على أندية «الأولى» و«الناشئين»

«الانضباط» تفرض عقوبات مالية على أندية «الأولى» و«الناشئين»
7 مارس 2023 14:27

دبي (الاتحاد)
قررت لجنة الانضباط في اجتماعها، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، معاقبة نادي حتا بعقوبة لفت النظر، بسبب قيام أحد جماهيره بتوجيه عبارات غير لائقة لأحد أعضاء الجهاز الفني لفريق بينونة، في المباراة التي جمعت الفريقين في مسابقة دوري الدرجة الأولى.
وفرضت لجنة الانضباط غرامة مالية على نادي رأس الخيمة قدرها ألف وسبعمائة وخمسون درهماً، لحصول لاعبيه على سبع بطاقات صفراء في مباراته أمام نادي العروبة في مسابقة كأس الشباب تحت 21 عاماً.
كما فرضت غرامة مالية على نادي الوصل قدرها ألف وخمسمائة، بسبب حصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في مباراته أمام نادي حتا في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً.
وفي مسابقة دوري الناشئين تحت 16 عاماً (ب)، عاقبت لجنة الانضباط نادي خورفكان بعقوبة الإنذار، وتغريمه مبلغ وقدره عشرة آلاف درهم بسبب قيام جماهيره بتوجيه عبارات غير لائقة للاعبي الفريق المنافس وإلقاء عبوات السوائل في أرض الملعب خلال مباراته أمام نادي الرمس.
وقررت اللجنة خسارة فريق أشبال التعاون تحت 13 عاماً (ب) لمباراته أمام فريق أشبال العين بنتيجة (0–3)، بسبب تخلفه عن حضور المباراة، وتغريمه مبلغ وقدره خمسة آلاف درهم بسبب تكرار وقوع المخالفة.

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