«الشارقة للدفاع عن النفس» يتصدر «دولية الكاراتيه»

الشارقة (وام)

نجح لاعبو الكاراتيه في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من احتلال صدارة ترتيب بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للكاراتيه، التي اختتمت مؤخراً في القاعة الرياضية لنادي الشارقة للألعاب الفردية، وذلك في إنجاز دولي مبهر.

وحقق لاعبو النادي 31 ميدالية بواقع 9 ذهبيات و9 فضيات و13 برونزية، في مكسب فني مميز يضاف إلى تميز عدد من اللاعبين الموهوبين، والذي يؤهلهم لتمثيل مختلف المنتخبات الوطنية.

بدوره، بارك أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي الانتصارات المتحققة، مؤكداً أنها تعكس رعاية ودعم مجلس الشارقة الرياضي وجهود المدربين واللاعبين وأولياء الأمور وجميع منتسبي النادي، وتؤكد دقة الخطط الفنية المعتمدة لتطوير رياضة الكاراتيه والنهوض بها وصولاً لتحقيق المراكز الأولى.

وقال إن الإنجاز الحالي يعد أحد أبرز إنجازات التي حققها النادي خلال السنوات الماضية، خاصة وأن جميع اللاعبين هم من أبناء النادي حيث شهد مستواهم الفنية تطوراً لافتاً بإشراف مدربيهم وصولاً لمنصات التتويج الدولية.

وأكد أن الخطط الفنية للنادي التي تركز على الاعتماد على اللاعبين في الأعمار المبكرة لاستكشاف مواهبهم وتطويرها تسير نحو الأفضل ليصبحوا أبطالاً للمستقبل.