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الرياضي

المرزوقي: بطولات دبي للتنس «بوابة المستقبل»

المرزوقي: بطولات دبي للتنس «بوابة المستقبل»
7 مارس 2023 15:00

دبي (الاتحاد)
أكد ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس أن بطولات سوق دبي الحرة، والتي تستضيفها وتنظمها دبي سنوياً أسهمت بشكل فاعل وكبير في نشر ثقافة ممارسة الرياضة عموماً ورياضة التنس بشكل خاص في الإمارات منذ النسخ الأولى للبطولة.
وقال: التعاون المشترك بين اللجنة المنظمة واتحاد التنس، أسفر عن تحقيق مكاسب فنية نوعية لها دور بتطور التنس في الإمارات، وخصوصاً لدى الأعمار المبكرة منهم عندما شارك نخبة من الصغار بورش تدريبية يستمعون فيها لعدد من نصائح اللاعبين الدوليين الذين يشاركون في البطولات.
وأضاف المرزوقي أن اتحاد التنس وفر فرص للاعبين الذين في مقتبل العمر المشاركة في الورشة ومشاهدة المباريات والذي يعد دوراً مهماً في تنمية حب اللاعبين الصغار لرياضة التنس، وأن ذلك لم يقتصر على لاعبي المنتخبات، ولكن منتسبي الأكاديميات وعدد من طلبة المدارس.
وقال المرزوقي: ساعد تنظيم هذه البطولة بشكل منتظم في دبي، إضافة الى باقي البطولات في الإمارات على تعرف أبناء المجتمع من المقيمين والوافدين، على رياضة التنس ويحث على ممارستها لرغبة اللاعبين الصغار للخوض في غمارها.
وأضاف: مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم يبارك النجاح في تنظيم جميع بطولات التنس، التي تنظم في الدولة، ويحرص على التعاون المثمر مع اللجان المنظمة، ولقد أدى النجاح المميز لبطولات دبي السوق الحرة إلى أن يستضيف اتحاد التنس بطولات دولية كبرى مستقطباً لاعبين دوليين من المصنفين، إضافة الى بطولات الشباب التي تقام سنوياً في الفجيرة ودبي والكثير من الفعاليات في التنس، ونتطلع إلى المزيد من العمل لاستثمار عناصر النجاح لتطوير اللعبة في الإمارات.

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