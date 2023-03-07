7 ميداليات للإمارات في ختام «عربية» المواي تاي



أبوظبي (الاتحاد)

حققت منافسات البطولة العربية للمواي تاي التي أقيمت على مدار 4 أيام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، نجاحات كبيرة وختاماً مبهراً في ظل الأجواء المميزة والكرنفال العربي الذي شهدته البطولة، بمشاركة 170 لاعباً ولاعبة من 17 دولة عربية.

حضر اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين في 12 نزالاً، ضمن الدور النهائي للبطولة، عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وستيفن فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي، ورؤساء الوفود والاتحادات العربية، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وياسر سالم الساعدي عضو مجلس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج.

ونجح أبطال الإمارات في حصد 7 ميداليات ملونة في اليوم الختامي للبطولة، منها 4 ذهبيات على يد محمد التويزي بوزن تحت 51 كجم، وزينب بوحمادة في وزن تحت 60 كجم، وإبراهيم بلال وزن تحت 63 كجم، ومحمد مرضي وزن تحت 67 كجم، بجانب فضية مريم شلغومي في وزن تحت 63، إضافة إلى ميداليتين برونزيتين لرافي أبوسلهب في وزن تحت 91، وتيم هدله في وزن تحت 71 كجم.

وفي السياق ذاته، تصدرت المغرب الترتيب العام للبطولة برصيد 9 ميداليات، بواقع 5 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، بجانب برونزية، في حين جاء الجزائر بالمرتبة الثالثة بعد الإمارات برصيد 3 ميداليات ذهبية و4 برونزيات، وتناوب نجوم ونجمات المنتخبات العربية على الميداليات الفضية والبرونزية في حدث كبير استطاع أن يسجل أكبر مشاركة في تاريخ البطولات العربية للمواي تاي، ليمثل مكسباً مهماً للاتحاد العربي للمواي تاي.

من جهته، قال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «بدايةً، نبارك نجاحات البطولة العربية للمواي تاي ونهنئ الأبطال العرب وكافة المنتخبات العربية على المشاركة المميزة والثرية التي أسهمت بخروج البطولة بهذه الصورة المبهرة، كما نؤكد أن هذه النجاحات هي ثمرة الدعم السخي لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ودوره الريادي واهتمامه الكبير لتطوير مسيرة المواي تاي عربياً وقارياً ودولياً، مضيفاً:«نتوجه بالتهنئة لأبطال الإمارات ونهدي إنجازاتهم للقيادة الرشيدة التي قدمت كل أنواع الدعم والرعاية لمسيرة الرياضة في الإمارات، كما نعرب عن فخرنا واعتزازنا بهذه النجاحات التي تحققها رياضة المواي تاي ومساهمتهم الكبيرة برفد الرياضة الإماراتية بالإنجازات المهمة التي تحققها في مختلف المحافل والمشاركات الإقليمية والقارية والعالمية».

وأضاف:«سجلت البطولة العربية إنجازات كبيرة على صعيد المشاركة التي وصلت لـ170 لاعباً ولاعبة و17 دولة وهي من الأرقام المميزة في البطولات العربية، كما تابعنا التنافس الكبير والأجواء الحماسية والنزالات القوية والحضور الجماهيري الكبير، ما يترجم أهدافنا في الاتحاد العربي ودور هذه البطولات بتوفير منصات مهمة لرفع المستوى الفني بالمشاركة في البطولة وتبادل الخبرات والتجارب، وهو ما أوفت به البطولة العربية في أبوظبي، متوجهاً بالشكر للاتحادات العربية والاتحاد الدولي وكافة الداعمين والشركاء، تقديراً لدورهم في نجاح الحدث».



وتوجه طارق محمد المهيري، الأمين العام للاتحاد العربي والمدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمواي تاي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات، بالشكر والتقدير لكافة الاتحادات العربية والوفود المشاركة، مبيناً أن البطولة برهنت مكانة وقوة قاعدة المواي تاي من خلال المستويات الفنية العالية التي أظهرها الأبطال في مراحل الأدوار التمهيدية والنهائية، مشيداً بالكوادر التدريبية والإدارية ولاعبي المنتخبات العربية الذين استطاعوا تقديم صورة مشرفة لرياضة المواي تاي وقدموا إمكانيات كبيرة عكست قوة القاعدة والرؤية المستقبلية للاتحاد العربي في تطوير مسيرة اللعبة.

وتقدم بالتهنئة والتبريكات للأبطال العرب وجميع المتوجين والفائزين في ألقاب البطولة بكافة الفئات، مشيداً بالمشاركين ودورهم المميز في إثراء منافسات البطولة، مثنياً على الجهود التحكيمية والتنظيمية التي أشرفت على تنظيم البطولة، متقدماً بالتهنئة والتبريكات لأبطال الإمارات الذين صنعوا إنجازات جديدة ومهمة في مسيرتهم الرياضية، متقدماً بالشكر لكافة الكوادر التدريبية والإدارية للمنتخبات العربية التي برهنت على حسن تحضيراتهم للحدث ومكانته المرموقة في أجندة الاتحاد العربي للمواي تاي.



400

اختتمت أعمال الدورة التدريبية لمدربي ومدربات المواي تاي والدورة تصنيفية للاعبي المواي تاي وسط تفاعل أكثر من 400 مشارك، وجاء تنظيمها بالتزامن مع منافسات البطولة العربية وتحت إشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي، التي أقيمت على مدار 4 أيام، كما شهدت الدورة التصنيفية للاعبي المواي تاي مشاركة الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان.

وقام بتكريم المشاركين بالشهادات التدريبية ستيفن فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي، وطارق المهيري الأمين العام للاتحاد العربي، المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات.