الأربعاء 8 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

هوينيس يثق في عودة نوير إلى البايرن

هوينيس يثق في عودة نوير إلى البايرن
7 مارس 2023 13:33

ميونيخ (د ب أ)
أكد أولي هوينيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أنه لا يشك في عودة حارس المرمى مانويل نوير بعد تعافيه من الإصابة التي أنهت موسمه.
وقال هوينيس مساء أمس الاثنين في فعالية نظمتها صحيفة «أبندتسايتونج» في ميونيخ: «نحن جميعاً نأمل في أن يستعيد نوير لياقته كما كان، وبعدها سيتولى حراسة مرمى بايرن ميونيخ مجدداً».
ويغيب نوير حتى نهاية الموسم بسبب إصابته بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج في فترة الإجازة عقب المشاركة في كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.
ويرى هوينيس أن المقابلة المثيرة للجدل التي أجراها نوير، والتي انتقد فيها مسؤولي بايرن بسبب الاستغناء عن خدمات مدرب حراس المرمى توني تابالوفيتش، لا تمثل مشكلة، مشيراً إلى أنه لا يرى أي صدع بين الحارس وأوليفر كان الرئيس التنفيذي للنادي.
وقال هوينيس: «نوير نادم على ذلك منذ فترة طويلة».
وبعد إصابة نوير، كان بايرن ميونيخ قد تعاقد مع الحارس يان سومر من بروسيا مونشنجلادباخ.
وقال هوينيس إن الحارس السويسري سومر كان بمثابة «ضربة حظ» بالنسبة للنادي.
وأضاف: «أقدر يان سومر كثيراً، لكن لا يجب نسيان أن مانويل هو مانويل».

أخبار ذات صلة
ريبيري يُجهز لمنصب «المدير الفني»
«الجوكر» يعود إلى تشكيلة «البافاري»
مانويل نوير
بايرن ميونيخ
أولي هوينيس
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
الإمارات
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
اليوم 15:25
من موقع الحادث
عربي ودولي
أوكرانيا تنفي تورطها في الهجوم على خط «نورد ستريم»
اليوم 15:11
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يُعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
اليوم 15:06
الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بـ"يوم المرأة"
الإمارات
المرأة الإماراتية: حضور محلي وازن.. وأدوار عالمية لمواجهة التحديات
اليوم 15:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©