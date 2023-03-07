هوينيس يثق في عودة نوير إلى البايرن

ميونيخ (د ب أ)

أكد أولي هوينيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أنه لا يشك في عودة حارس المرمى مانويل نوير بعد تعافيه من الإصابة التي أنهت موسمه.

وقال هوينيس مساء أمس الاثنين في فعالية نظمتها صحيفة «أبندتسايتونج» في ميونيخ: «نحن جميعاً نأمل في أن يستعيد نوير لياقته كما كان، وبعدها سيتولى حراسة مرمى بايرن ميونيخ مجدداً».

ويغيب نوير حتى نهاية الموسم بسبب إصابته بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج في فترة الإجازة عقب المشاركة في كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.

ويرى هوينيس أن المقابلة المثيرة للجدل التي أجراها نوير، والتي انتقد فيها مسؤولي بايرن بسبب الاستغناء عن خدمات مدرب حراس المرمى توني تابالوفيتش، لا تمثل مشكلة، مشيراً إلى أنه لا يرى أي صدع بين الحارس وأوليفر كان الرئيس التنفيذي للنادي.

وقال هوينيس: «نوير نادم على ذلك منذ فترة طويلة».

وبعد إصابة نوير، كان بايرن ميونيخ قد تعاقد مع الحارس يان سومر من بروسيا مونشنجلادباخ.

وقال هوينيس إن الحارس السويسري سومر كان بمثابة «ضربة حظ» بالنسبة للنادي.

وأضاف: «أقدر يان سومر كثيراً، لكن لا يجب نسيان أن مانويل هو مانويل».