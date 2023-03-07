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الرياضي

حجازي يواجه خطر الغياب أمام رونالدو في «الكلاسيكو»

حجازي يواجه خطر الغياب أمام رونالدو في «الكلاسيكو»
7 مارس 2023 12:24

جدة (د ب أ)
ذكر تقرير إخباري اليوم أن النجم المصري أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي غاب أمس «الاثنين» عن التدريبات، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
ويغيب حجازي بسبب معاناته من آلام عضلية، ليربك حسابات المدرب البرتغالي نونو سانتو قبل مواجهة «الكلاسيكو» المقررة أمام النصر بعد غدٍ «الخميس» في المرحلة العشرين من دوري روشن السعودي. 

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وذكرت الصحف السعودية أن حجازي سيخضع للأشعة على موضع إصابته، التي تعرض لها في مواجهة الخليج الماضية، الأمر الذي سيحدد مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم أو غداً، قبل لقاء الكلاسيكو.
وكشفت مصادر أن نونو سانتو يسعى لتجهيز لاعب الظهير الأيسر زكريا هوساوي للمشاركة أساسياً أمام النصر، وذلك بعدما أجلسه المدرب احتياطياً في مواجهة الخليج الماضية، تجنباً لتجدد إصابته التي تعرض لها خلال نهائي كأس السوبر السعودي.

أحمد حجازي
الاتحاد السعودي
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
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