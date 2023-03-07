75 لاعباً في قائمة «الأولمبياد الخاص» لـ «عالمية برلين»



أبوظبي (وام)

اختتمت أعمال المعسكر التدريبي الثاني الذي نظمه الأولمبياد الخاص الإماراتي في مدينة العين، للاستعداد للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، التي ستقام خلال الفترة من 17 إلى 25 يونيو القادم.

وتشارك دولة الإمارات في برلين 2023 بوفد كبير من اللاعبين قوامه 75 لاعباً من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، و32 شريكاً موحداً، وذلك في عشرين رياضة مختلفة.

وتضمن المعسكر الثاني تدريبات مكثفة للفرق المشاركة ضمن رياضات الكرة الطائرة الشاطئية، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وألعاب القوي، والفروسية، والتزلج المدولب، وكرة الطاولة، والقوى البدنية، والسباحة، والريشة الطائرة، والبولينج، والدراجات الهوائية.

هذا وقد أقام الأولمبياد الخاص الإماراتي أول معسكر في بداية هذا العام، ويعتزم إقامة معسكر آخر قبيل سفر اللاعبين إلى برلين، بالإضافة إلى مشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي المستمرة في العديد من الفعاليات في إطار استعدادهم تضمنت ترايثلون ياس، المعسكر الوطني الثالث للشراع، بطولة دبي المفتوحة للبولينج، وكأس الإمارات للسباحة.

وصرّح طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «مع انتهاء المعسكر التدريبي الثاني، أصبح لاعبونا على أتم استعداد وجهوزية للمشاركة في الألعاب وحصد الجوائز والميداليات بإذن الله، خاصة أن وفدنا هو الوفد الأكبر المشارك في برلين 2023 من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومنذ بدأت استعداداتنا لألعاب برلين 2023 قبل شهور، حرصنا على بث روح الحماس والتحدي في نفوس اللاعبين ولهذا وصفنا استعداداتنا بـ»الطريق إلى برلين«، للدلالة على أننا سنمضي في طريق طويل من الاستعدادات حتى نتأكد من تمكّن وتميّز اللاعبين، وأن أداء كل لاعب سيتجاوز المشاركة العادية ليصبح تمثيلاً مشرفاً لبلادنا».

وأضاف: «تأتي مشاركتنا في ألعاب برلين 2023 في سياق برامجنا الهادفة لاستكمال مسيرة الدمج المجتمعي الشامل لأصحاب الهمم، وتحظى هذه المشاركة بأهمية كبرى لأن برلين 2023 تعد ثاني ألعاب عالمية ينظمها الأولمبياد الخاص الدولي بعد الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019، والتي وضعت الإمارات على رأس الدول التي تمكّن أصحاب الهمم، لذا نحن سنستثمر الإرث الكبير لألعاب أبوظبي - 2019 وسنبني عليه».

ومن الجدير بالذكر أن الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع الإسعاف الوطني، قد قام مؤخراً بعقد العديد من الجلسات التدريبية تحت مظلة مبادرة درّب بأمان، بهدف تمكين المدربين من المهارات الطبية والإسعافية اللازمة، هادفاً إلى جعل الوفد الإماراتي المشارك، من أكثر الوفود المشاركة جاهزية لضمان سلامة اللاعبين أثناء المشاركة في ألعاب برلين 2023.

ويمنح وفد الإمارات المشارك في برلين 2023 أعضاءه الفرصة لممارسة الرياضات الموحدة مع اقرانهم اللاعبين من أصحاب الهمم في أحد أهم الفعاليات الرياضية الدولية الخاصة، حيث يصل عدد اللاعبين من أصحاب الهمم إلى 75 لاعباً، كما يضم الوفد 32 لاعباً من الشركاء الموحدين لمنحهم الفرصة. كما تشمل البعثة 46 مدرباً، بالإضافة إلى الجهاز الإداري. وتتضمن مشاركات الأولمبياد الخاص الإماراتي في برلين 2023 المنافسة في أكثر من عشرين رياضة مختلفة.

وكان لاعبو الأولمبياد الخاص قد قاموا بالعديد من المشاركات الدولية الناجحة مؤخراً، فقد سافر فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم الموحدة للسيدات لليابان للمشاركة في معسكر تدريبي استمر لأسبوع، كما فاز وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي بـ 16ميدالية خلال مشاركته في ألعاب مالطا الدعوية 2022. واستطاع الوفد كذلك حصد 16ميدالية خلال مشاركته في دورة الألعاب الوطنية «النمسا 2022» التي عقدت في شهر يونيو العام الماضي.