الأربعاء 8 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

غنتوت والحبتور.. افتتاحية متكافئة لكأس رئيس الدولة للبولو

غنتوت والحبتور.. افتتاحية متكافئة لكأس رئيس الدولة للبولو
7 مارس 2023 13:00


رضا سليم (دبي)
تنطلق يوم غد، منافسات النسخة 23 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بإشراف ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، والتي يشارك فيها 4 فرق من أقوى فرق اللعبة في الدولة، بمعدل هانديكاب 18 جول، يتنافسون على الكأس الغالية المهداة من ديوان الرئاسة والتي سيحتفظ بها البطل للأبد.
ويدشن غنتوت صاحب الأرض المواجهة الأولى أمام ذئاب الحبتور، وهي المواجهة التي تحتمل كل التوقعات في ظل تقارب المستويات، حيث يقود غنتوت ناصر الشامسي (1) هانديكاب ومعه سيجوندو امادوري (4) هانديكاب وبابلو لورينتو (6) هانديكاب وماركوس أرايا وهو نجم الفريق ويحمل 7 هانديكاب، فيما يقود ذئاب الحبتور حبتور الحبتور (1) هانديكاب ومعه تبا (4) هانديكاب وكارلوس ماريا (6) هانديكاب، وخوان جوريتشي (7) هانديكاب.
وتجمع المواجهة الثانية بين الإمارات وأبوظبي، ويقود الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعها لوكين مونتيفيردي (6) هانديكاب، وأنطونيو هيجي (5) هانديكاب، وتومي بيريسفورد (7) هانديكاب، فيما يقود فريق أبوظبي فارس اليبهوني وفيلكس كارلوس (6) هانديكاب، وسيزار كريسبو (6) هانديكاب، وتيودورو لاكاو (6) هانديكاب.
وتقام الجولة الثانية للبطولة السبت المقبل، بلقاء أبوظبي مع ذئاب الحبتور والإمارات مع غنتوت، وتختتم مباريات الدور الأول بمواجهتين 15 مارس الجاري، فيلتقي غنتوت مع أبوظبي والإمارات مع ذئاب الحبتور، ويتأهل الأول والثاني في الترتيب العام للدور الأول للمباراة النهائية، والثالث والرابع على المركزين الثالث والرابع في البطولة يوم 18 مارس الجاري.
وتشهد البطولة العديد من الجهات الراعية وفي مقدمتها مجلس أبوظبي الرياضي، ومتابعة اتحاد البولو، ومساهمة نادي تراث الإمارات الشريك الاستراتيجي، ومستشفيات برجيل الشريك الطبي، وفنادق ومنتجعات جنة الشريك الفندقي، وغنتوت لتجهيزات الفروسية وبولو لاين الشريك التقني، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وأنهت إدارة النادي كافة ترتيبات حفل الختام للبطولة الأغلى والتي تمثل ختاماً مميزاً لموسم البولو في غنتوت، حيث ستقام فعاليات على هامش اليوم الأخير، منها العروض الترفيهية وعروض الكلاب البوليسية والقفز الحر بالمظلات بمشاركة أبطال الإمارات، ثم استعراض جوي لفريق الفرسان «نسور الجو»، والسحب على جوائز للجمهور.

أخبار ذات صلة
غنتوت وذئاب الحبتور يدشنان كأس رئيس الدولة للبولو
غنتوت يكشف تفاصيل كأس رئيس الدولة للبولو
نادي غنتوت
كأس رئيس الدولة للبولو
فريق غنتوت للبولو
منتجع الحبتور للبولو
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
الإمارات
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
اليوم 15:25
من موقع الحادث
عربي ودولي
أوكرانيا تنفي تورطها في الهجوم على خط «نورد ستريم»
اليوم 15:11
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يُعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
اليوم 15:06
الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بـ"يوم المرأة"
الإمارات
المرأة الإماراتية: حضور محلي وازن.. وأدوار عالمية لمواجهة التحديات
اليوم 15:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©