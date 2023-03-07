غنتوت والحبتور.. افتتاحية متكافئة لكأس رئيس الدولة للبولو



رضا سليم (دبي)

تنطلق يوم غد، منافسات النسخة 23 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بإشراف ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، والتي يشارك فيها 4 فرق من أقوى فرق اللعبة في الدولة، بمعدل هانديكاب 18 جول، يتنافسون على الكأس الغالية المهداة من ديوان الرئاسة والتي سيحتفظ بها البطل للأبد.

ويدشن غنتوت صاحب الأرض المواجهة الأولى أمام ذئاب الحبتور، وهي المواجهة التي تحتمل كل التوقعات في ظل تقارب المستويات، حيث يقود غنتوت ناصر الشامسي (1) هانديكاب ومعه سيجوندو امادوري (4) هانديكاب وبابلو لورينتو (6) هانديكاب وماركوس أرايا وهو نجم الفريق ويحمل 7 هانديكاب، فيما يقود ذئاب الحبتور حبتور الحبتور (1) هانديكاب ومعه تبا (4) هانديكاب وكارلوس ماريا (6) هانديكاب، وخوان جوريتشي (7) هانديكاب.

وتجمع المواجهة الثانية بين الإمارات وأبوظبي، ويقود الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعها لوكين مونتيفيردي (6) هانديكاب، وأنطونيو هيجي (5) هانديكاب، وتومي بيريسفورد (7) هانديكاب، فيما يقود فريق أبوظبي فارس اليبهوني وفيلكس كارلوس (6) هانديكاب، وسيزار كريسبو (6) هانديكاب، وتيودورو لاكاو (6) هانديكاب.

وتقام الجولة الثانية للبطولة السبت المقبل، بلقاء أبوظبي مع ذئاب الحبتور والإمارات مع غنتوت، وتختتم مباريات الدور الأول بمواجهتين 15 مارس الجاري، فيلتقي غنتوت مع أبوظبي والإمارات مع ذئاب الحبتور، ويتأهل الأول والثاني في الترتيب العام للدور الأول للمباراة النهائية، والثالث والرابع على المركزين الثالث والرابع في البطولة يوم 18 مارس الجاري.

وتشهد البطولة العديد من الجهات الراعية وفي مقدمتها مجلس أبوظبي الرياضي، ومتابعة اتحاد البولو، ومساهمة نادي تراث الإمارات الشريك الاستراتيجي، ومستشفيات برجيل الشريك الطبي، وفنادق ومنتجعات جنة الشريك الفندقي، وغنتوت لتجهيزات الفروسية وبولو لاين الشريك التقني، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأنهت إدارة النادي كافة ترتيبات حفل الختام للبطولة الأغلى والتي تمثل ختاماً مميزاً لموسم البولو في غنتوت، حيث ستقام فعاليات على هامش اليوم الأخير، منها العروض الترفيهية وعروض الكلاب البوليسية والقفز الحر بالمظلات بمشاركة أبطال الإمارات، ثم استعراض جوي لفريق الفرسان «نسور الجو»، والسحب على جوائز للجمهور.