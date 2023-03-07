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10 منتخبات أولمبية في النسخة السادسة للبطولة الدولية

10 منتخبات أولمبية في النسخة السادسة للبطولة الدولية
7 مارس 2023 12:30


معتصم عبدالله (دبي)

يتأهب منتخبنا الوطني الأولمبي للمشاركة في منافسات النسخة السادسة من البطولة الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية المقررة بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 29 مارس الحالي، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي المقبل «أيام الفيفا».
وسيكون «الأبيض الأولمبي» واحداً من بين 10 منتخبات مشاركة في البطولة الودية، التي تشهد حضوراً لافتاً لمنتخبات القارة الآسيوية وتشمل قطر «المستضيف»، الإمارات، كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، قيرغزتسان، العراق، السعودية، عمان، والكويت.
وتمثل المشاركة في البطولة الودية الدولية التي تنظمها شركة «IAST SPORTS»، والتي تقام للمرة الأولى بالدوحة بعدما احتضنت الإمارات النسخ الخمس الماضية، محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخبات الأولمبية، تأهباً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي تنطلق في سبتمبر المقبل والمؤهلة لنهائيات 2024 بقطر، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024.
ويفتتح «الأبيض الأولمبي» مشوار المشاركة في البطولة المرتبة بمواجهة قطر «المضيف»، على أن يخوض مواجهة ثانية في الدور الأول حسب القرعة، تعقبها مواجهات تحديد المراكز في البطولة التي تلعب مبارياتها في أيام الفيفا.
ومر المنتخب الأولمبي الحالي «مواليد 2001»، بالعديد من المحطات في برنامج التكوين من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية والمشاركات المستمرة، حيث خاض في 2019 بطولة غرب آسيا تحت 18 عاماً بفلسطين، قبل أن يفشل في التأهل لنهائيات كأس آسيا للشباب خلال مشوار التصفيات التي أقيمت بإيران في نوفمبر 2019.
وتعد المشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً في فبراير 2020، والتي أقيمت بالسعودية، المشاركة الأخيرة لمنتخب مواليد 2001، قبل أن يلتئم الشمل من جديد كمنتخب أولمبي بداية من التجمع الأول في يوليو 2022 من خلال المعسكر الإعدادي في صربيا.
وخاض منتخبنا الأولمبي الحالي 6 تجارب ودية في الفترة ما بين سبتمبر 2022، وحتى 12 يناير الماضي، استهلها بالتعادل في مواجهتين أمام ضيفه منتخب عمان 1-1 و2-2، قبل أن يخوض وديتين أمام ضيفه منتخب كوريا الجنوبية في رأس الخيمة 2-1 و0-2، ليعود ويلعب مباراتين أمام ضيفه منتخب أوزبكستان على ملعب الفجيرة في يناير الماضي، خسر الأولى 0-2، وفاز في الثانية 2-0.
ويعول «الأبيض الأولمبي» على برنامج التحضيرات المكثف استعداداً للنسخة المقبلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً، بعدما أنهى المنتخب الأولمبي السابق مشاركته في نهائيات النسخة الماضية بأوزبكستان 2022 مبكراً، من الدور الأول باحتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، مقابل 7 للسعودية المتصدر والتي توجت باللقب لاحقاً، بفارق الأهداف أمام اليابان الوصيف، فيما حل منتخب طاجيكستان في المركز الأخير من دون رصيد.
ويقود تدريب «الأبيض الأولمبي» الإسباني دينيس دا سيلفا الذي أشرف على تدريب المنتخب خلال المشاركة الأخيرة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً بأوزبكستان 2022، وتضم القائمة الأساسية عدداً مقدراً من العناصر الشابة «مواليد 2001,2002,2003 التي شاركت بصورة أساسية مع المنتخب الأولمبي السابق.
ومن المنتظر الكشف عن قائمة لاعبي الأولمبي استعداداً للبطولة الودية بنهاية مباريات الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين المقررة يومي 17 و18 مارس الحالي، ومباريات الجولة ذاتها في«دوري المحترفين تحت 21 عاماً» المقررة يومي 18 و19 مارس.

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أرقام
10 منتخبات تشارك في البطولة الودية الدولية
6 رقم النسخة الجديدة للبطولة التي تقام بالدوحة
5 نسخ سابقة لبطولة المنتخبات الأولمبية أقيمت بالإمارات
20 مارس موعداً لانطلاق البطولة

 

المنتخب الأولمبي
المنتخبات الأولمبية
اتحاد الكرة
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