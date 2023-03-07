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6 فرق في كأس زايد بن هزاع للمراحل السنية

6 فرق في كأس زايد بن هزاع للمراحل السنية
7 مارس 2023 12:00

أبوظبي (الاتحاد)
تستأنف في الخامسة مساء الغد، بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي في منطقة المشرف، مباريات بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، بنسختها الـ 13 لأكاديميات الأشبال تحت 14 وتحت 12 سنة، والتي ينظمها نادي أبوظبي الرياضي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 8 فرق محلية، ضمن تحت 12 سنة.
وتنطلق يوم غد بلقاء فريق نادي أبوظبي الرياضي وفريق SA Regional ضمن المجموعة الأولى، يعقبها في نفس المجموعة مباراة أكاديمية الردز، وفريق مبادرة، وفي المجموعة الثانية بالملعب رقم 2 يلتقي في السادسة مساء فريقا أكاديمية سليساو وأكاديمية تراك، تعقبها ضمن تلك المجموعة مباراة أكاديمية باس وفريق مدارس أدنوك.
من جانب آخر، تفتتح عصر الجمعة بنفس الملاعب بطولة النادي الدولية لفرق المرحل العمرية السنوية، بمشاركة 6 فرق والتي تضم نادي أبوظبي الرياضي «حامل اللقب»، وأكاديمية مدرسة نجوم الغد من سلطنة عمان، وفريق نادي التعاون السعودي وفريق أكاديمية جيزان السعودية، أكاديمية المواهب الرياضية بالكويت، وفريق نادي كيندر تارجوفيستي الروماني، وتم توزيع الفرق على مجموعتين، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة.

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