عجمان يستعيد «ذاكرة 84» بعد 39 عاماً



رضا سليم (دبي)

بعد 39 عاماً من انتظار جماهير البرتقالي، عاد فريق عجمان إلى مربع الكبار للعب في الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما تخطى البطائح وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها بين الأربعة الكبار منذ فوزه بالكأس عام 1984 وهي المرة الأولى أيضاً في عصر الاحتراف التي يلعب فيها الفريق في هذا الدور، وهو ما يجدد أحلام وطموحات جماهير البرتقالي التي تسانده بقوة في الوصول للمباراة النهائية وتكرار الإنجاز للمرة الثانية.

ورغم أن المباراة شهدت عودة الإصابة إلى حسين عبدالرحمن لاعب الفريق الذي غاب لفترة طويلة بسبب الإصابات المتكررة وخرج من الملعب بجانب البطاقات الصفراء التي حصل عليها 5 لاعبين بالفريق في مباراة شهدت 10 بطاقات، وهو ما قد يؤثر على عدد من اللاعبين في الدور نصف النهائي إلا أن فرحة الجماهير البرتقالية غطت على أحداث المباراة بعدما احتفلت مع اللاعبين بالتأهل.

كما حقق الفريق مكاسب أخرى منها تقدم فراس بالعربي الذي سجل الهدف الثاني في المباراة لوصافة ترتيب الهدافين في البطولة برصيد 3 أهداف ويسبقه دياجو فارياس لاعب الإمارات بفارق هدف، والذي خرج من البطولة ويتساوى معه محمد ديوب لاعب جلف اف سي وخرج من البطولة أيضاً، وهو ما يفتح الطريق أمام بالعربي للانفراد بالصدارة، بالإضافة إلى أن الهدف الذي سجله علي مدن لاعب الفريق هو الأول في مسيرته بالكأس.

ويبدأ الصربي جوران مدرب الفريق في إعادة حساباته في تجهيز الفريق من جديد لمواجهة خورفكان في الجولة التاسعة عشر لدوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة التي يطمح البرتقالي في الفوز بها من أجل الاقتراب من تحقيق رقم قياسي من النقاط غير مسبوق للفريق في دوري المحترفين، خاصة أن أعلى نقاط حصد الفريق في موسم 2018-2019 بالوصول إلى النقطة 37، في حين أن الفريق حالياً يقبع في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

ويواجه جوران مشكلة هبوط مستوى اللاعبين في الشوط الثاني، وهو ما حدث أمام البطائح واعترف به المدرب خلال المؤتمر الصحفي، وأن هذه المشكلة حدثت للفريق في آخر 3 مباريات، وأكد أنه سيعمل على علاجه في المواجهات المقبلة.