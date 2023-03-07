8 مكاسب لـ «الزعيم» على درب «الكأس الثامنة»

مراد المصري (دبي)

خرج العين بالعديد من المكاسب بعد بلوغه نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، عقب فوزه على شباب الأهلي 2 - صفر في مواجهة قوية ليلة أمس باستاد راشد في دبي، ليواصل المضي قدماً في الدرب نحو طموح رفع الكأس الغالية للمرة الثامنة في تاريخه.

وجاء المكسب الأول والأهم في تعزيز ثقة «الأمة العيناوية» من الجماهير العاشقة للعين مع الفريق مجدداً، وتجاوز كبوة كأس السوبر، بالعودة مرة أخرى بهدف إنهاء الموسم بطموح كبير، وإثبات القدرة على تحقيق النتائج المطلوبة بمردود فني مميز وقتالي، كما ظهر خلاله لاعبو العين طوال الـ 90 دقيقة في معقل «الفرسان».

وكان المكسب الثاني، هو تألق المغربي المهدي مبارك والأرجنتيني بالاسيوس في وسط ميدان الفريق، حيث قدما معاً ربما أفضل مباراة لهما هذا الموسم، وسط أداء قوي وثابت، وهو ما جعل اللاعب المغربي ينال عن جدارة جائزة أفضل لاعب في المباراة، فيما سجل الأرجنتيني هدفاً.

أما المكسب الثالث، فهو الثبات الدفاعي والخروج بشباك نظيفة للمباراة الثانية على التوالي في مختلف المسابقات بعد مواجهة دبا الفجيرة في الدوري، وعدم استقبال أي هدف في ثلاث مباريات خاضها الفريق في هذه المسابقة تحديداً هذا الموسم، حيث ارتفع التجانس بين قلبي الدفاع كوامي والكرواتي تين جيدفاج.

وجاء المكسب الرابع، في عودة لابا للتهديف مرة أخرى ومن علامة الجزاء التي أهدرها في المباراة الماضية، لكنه أثبت أن ثقته لم تهتز وما زال الهداف الأول للفريق، علماً أنه رفع رصيده إلى 5 أهداف من أصل آخر 9 سجلها العين أمام شباب الأهلي في المواجهات بينهما بمختلف المسابقات.

أما المكسب الخامس، فتجسد في مواصلة تألق المغربي سفيان رحيمي الذي يظهر بأداء متجدد وتصاعدي هذا الموسم، وبعدما رفع رصيده إلى 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة بالدوري لحد الآن وفاز بجائزة أفضل لاعب عن شهر فبراير، لعب دوراً هاماً في اللقاء بصناعة الهدف الأول، والحصول على ركلة الجزاء التي تسبب خلالها بطرد ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية، في لقطة أنهى من خلالها اللاعب اللقاء عملياً.

وجاء المكسب السادس في الوصول إلى تشكيلة قادرة على التعامل مع معطيات مواجهة سبق أن خاضها مطلع الموسم الماضي، ووقتها خسر أمام شباب الأهلي باستاد راشد تحديداً بعد تقدمه بهدف بالدقائق الأولى، لكنه هذه المرة ظهر العين أكثر نضجاً وعرف كيف يسير اللقاء لصالحه.

أما المكسب السابع، فهو توجيه ضربة إلى أحد منافسيه المباشرين على الألقاب في المواسم الأخيرة، وهو الذي سبق أن تفوق عليه في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الموسم الماضي أيضاً، وأوقف رصيد ألقابه في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة عند 10 ألقاب، مع سعيه لتقليص الفارق مع امتلاك العين سبعة ألقاب حالياً.

أما المكسب الثامن، فتجسد بمواصلة العين منافسته على جميع الجبهات ووجود فرصة حصد الثلاثية، بعدما حقق ثنائية الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي الموسم الماضي، حيث ما زال في صلب المنافسة على لقب الدوري وبلغ نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وحالياً نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ووجه الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين، إشادة خاصة إلى المغربي المهدي مبارك، وقال: استحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة، اللاعب يتحسن ويؤدي بشكل جيد للغاية، كانت توجيهاتي له أن تكون تمريراته أكثر دقة وسريعة، وهو ما قام به، أحب هذا النوع من اللاعبين الذين عندما يبتعدون عن المباريات يعودون بهذه القوة.

وحول ردة فعل اللاعبين الإيجابية بعد خسارة كأس السوبر مؤخراً، قال: أخبرت اللاعبين أنهم بذلوا جهداً كبيراً في مباراة مواجهة السوبر وكانت واحدة من أفضل مباريات الفريق رغم عدم تسجيل الأهداف، وفي هذه المباراة كانوا نداً قوياً وقاموا بردة فعل جيدة للغاية وعرفوا كيف يحققون الفوز، من حقهم الاحتفال الآن، لكن أمامنا مباراة مهمة للغاية في الدوري.