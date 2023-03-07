برنتفورد.. فوز من أجل مقعد أوروبي



لندن (رويترز)

عزز برنتفورد طموحه للعب في بطولة أوروبية بالفوز على ملعبه بنتيجة 3-2 على فولهام، الذي لديه نفس الأمل، ليصل إلى 12 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومنحت ركلة جزاء سجلها إيفان توني في الشوط الثاني، وهدف ماتياس ينسن المتأخر، نقاط المباراة لبرنتفورد صاحب المركز التاسع، ضد غريمه في غرب لندن، ليقترب الفريق من مقعد مؤهل لبطولة أوروبية.

وسدد توني، الذي يواجه اتهامات من الاتحاد الإنجليزي ومن المحتمل إيقافه بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد المراهنة، ركلة الجزاء بهدوء في مرمى بيرند لينو حارس فولهام في الدقيقة 53 بعد خطأ من عيسى ديوب على كريستيان نورجارد.

وبعدها سدد ينسن من زاوية ضيقة بعد مرور رائع وعرضية من كيفن شاده في الدقيقة 85، لينهي آمال فولهام الذي لم يخسر في آخر أربع مباريات.

وتقدم برنتفورد مبكراً بتسديدة لإيثان بينوك أبدلت اتجاهها، لكن فولهام رد قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول، حين سجل مانور سولومون للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.

وسجل كارلوس فينيسيوس لاعب فولهام في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، لكن برنتفورد بقيادة المدرب توماس فرانك لم يخسر في الدوري الممتاز منذ أكتوبر تشرين الأول ولديه 38 نقطة من 24 مباراة، ويتأخر بنقطة واحدة عن فولهام صاحب المركز السابع وأربع نقاط عن ليفربول خامس الترتيب.