ليزارازو: غياب نيمار «أفضل» لسان جيرمان في موقعة «أليانز أرينا»



أنور إبراهيم (القاهرة)

شدد النجم الفرنسي المخضرم بيكسنت ليزارازو ظهير بايرن ميونيخ في الفترة من 1997إلى 2004، على أن غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن باريس سان جيرمان في مباراته غداً الأربعاء أمام بايرن ميونيخ الألماني في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، لن يؤثر كثيراً على أداء الفريق الباريسي، بل على العكس سيكون مفيداً. وكان نيمار خضع لجراحة في الكاحل، تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وقال ليزارازو في حديث لموقع «فيتباسيس» الألماني: إنني أنتظر هذه المباراة باهتمام وأعلم أنه من الصعب التكهن بنتيجتها أو معرفة الفريق الذي سيتأهل إلى ربع نهائي هذه البطولة، وأضاف ليزارازو الذي عاد للعب مرة أخرى للبايرن موسم 05/2006، قائلاً: في مباراة الذهاب تأثر سان جيرمان بإصابة كيليان مبابي مهاجمه الأخطر، لعدم مشاركته من بداية المباراة، ورغم ذلك استطاع خلال 20 دقيقة فقط أن يثبت للجميع أنه عنصر لا غنى عنه، مبابي هو أفضل لاعب في العالم حالياً، وقادر على إيجاد حلول دائماً أمام أقوى الدفاعات، ستكون المباراة مفتوحة بين الجانبين، ما يضفي عليها الكثير من الإثارة والمتعة.

وكشف ليزاراز النقاب عن مواطن القوة والضعف في الفريق الألماني، قائلاً: يتمتع البايرن بقوة هجومية خطيرة، ولكنه يعاني من عدم التوازن دفاعياً، حتى وإن كان هذا الدفاع تحسن منذ العودة من كأس العالم الأخيرة، أعرف البايرن جيداً وأتوقع أن يلعب بطريقة هجومية، حتى وإن كان متقدماً بهدف في الذهاب، لأنه ليس أمامه خيار أمام جماهيره في «أليانز أرينا» سوى الهجوم، وهذا معناه وجود الكثير من المساحات في دفاعه، يمكن لمبابي استغلالها في تسجيل الأهداف.

وأشاد ليزارازو بالتفاهم بين مبابي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووصفه بأنه بالممتاز، لافتاً إلى أن ميسي استعاد مستواه الأفضل منذ كأس العالم الأخيرة، وأصبح مع سان جيرمان صانعاً للعب أكثر من كونه هدافاً. وقال ليزارازو: لكي ينجح البايرن في وقف خطورة هذا الثنائي، عليه أن يشل حركتهما واللعب بطريقة ذكية، فالتمركز الجيد والالتزام الدفاعي هما مفتاح البافاري للسيطرة عليهما.

وتحدث ليزارازو، كما لو كان طرفاً محايداً، قائلاً: لا يكفي مدافع واحد للسيطرة على مبابي ووقف خطورته، وإنما يتطلب الأمر تضافر جهود خط الدفاع البافاري بأكمله «ماتياس دي ليخت ودايوت أوباميكانو وجواو كانسلو وألفونسو ديفيز» لوقف خطورته، بل ويضاف إليهم أيضاً نجما خط الوسط جوشوا كيميتش وليون جورتسكه. واستدرك ليزارازو قائلاً: إذا كان مبابي في حالته المثلى في هذه الأمسية، فلن يتمكن أحد من إيقاف خطورته، حتى ولو كان الدفاع الألماني بأكمله.

واعترف ليزارازو بأن المدافع الوحيد الذي يمكنه إيقاف خطورة مبابي هو الإنجليزي كايل وولكر الذي يلعب لمانشسترسيتي، والذي نجح بالفعل في تلك المهمة خلال المواجهة بين المنتخبين الإنجليزي والفرنسي في «مونديال قطر».

واختتم ليزارازو حديثه، مؤكداً أن غياب نيمار للإصابة أفضل لسان جيرمان لأن وجود الثلاثة «ميسي، نيمار، مبابي» معاً يمثل نقطة ضعف وليس قوة للفريق لأن ثلاثتهم لا يرجعون للدفاع عند فقد الكرة، وهذا يؤثر بالسلب على بقية لاعبي الفريق، لأنهم يضطرون إلى بذل جهد مضاعف، وغياب نيمار يحقق قدراً من التوازن، ويوفر جهد لاعبي الوسط عند استرداد الكرة.