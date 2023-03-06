«الزعيم» يُسقط «الفرسان» في سباق «أغلى الكؤوس»

مراد المصري (دبي)

تأهل فريقا العين وعجمان، إلى الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد تفوق «الزعيم» على شباب الأهلي 2-0، في المباراة التي أقيمت باستاد راشد في دبي، وفوز «البرتقالي» على «الراقي» 2-1 في المباراة التي أقيمت باستاد راشد بن سعيد.

ويكتمل الدور نصف النهائي بإقامة مباراتين اليوم، فينتظر العين الفائز من مواجهة بني ياس والوصل، ويلعب عجمان مع الفائز من مباراة الشارقة والجزيرة.

وفي مجريات مواجهة شباب الأهلي والعين، تقدم «الزعيم» مبكراً بهدف سجله الأرجنتيني بالاسيوس بعد كرة عرضية من سفيان رحيمي في الدقيقة 7. وجاءت أخطر محاولات شباب الأهلي من تسديدة قوية من حارب عبدالله من خارج منطقة الجزاء حولها خالد عيسى حارس العين إلى ركنية في الدقيقة 30، ورد العين بتسديدة قوية من كايو كانيدو من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ماجد ناصر في الدقيقة 37.

وقام شباب الأهلي بأول تبديلاته بعد إصابة بدر ناصر، ليحل مكانه يوسف جابر قبل نهاية الشوط الأول.

ارتفعت الإثارة في الشوط الثاني، وتوغل عمر خربين داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية كان خالد عيسى لها بالمرصاد في الدقيقة 60.

وكاد البديل جوستافو أن يدرك التعادل بعد ثوانٍ من مشاركته، بتسديدة مرت بمحاذاة القائم الأيسر في الدقيقة 68، وتدخل يوسف جابر في توقيت مثالي لإبعاد الكرة من أمام رأس كايو كانيدو بمواجهة خط المرمى في الدقيقة 69. وسجل عمر خربين هدفاً لكن تم إلغاؤه بسبب وجوده في موقع التسلل في الدقيقة 74.

وحصل العين على ركلة جزاء بعد عرقلة ماجد ناصر للاعب العين سفيان رحيمي، ليحصل على بطاقة صفراء ثانية ويخرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 76. وتقدم لابا لتنفيذ ركلة الجزاء وسجلها بنجاح في شباك الحارس البديل جمال إسماعيل في الدقيقة 80.

وفي مواجهة عجمان والبطائح، سجل هدفي «البرتقالي» علي مدن في الدقيقة 32 وفراس يالعربي في الدقيقة 45، فيما سجل خورخي هدف «الراقي» الوحيد في الدقيقة 65. وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها عجمان للمربع الذهبي منذ فوزه بالكأس عام 1984، أي بعد انتظار 39 عاماً، وهي المرة الأولى في عصر الاحتراف.