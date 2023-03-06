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سيتي يطلق مبادرة تشجيع الفتيات على ممارسة كرة القدم

سيتي يطلق مبادرة تشجيع الفتيات على ممارسة كرة القدم
7 مارس 2023 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

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 تزامناً مع الاحتفالات بيوم المرأة العالمي، أعلن نادي مانشستر سيتي عن إطلاق مبادرته الكروية التي تحمل اسم «Same City Same Passion» التي تحتفل بعامها السادس والهادفة إلى تعزيز الحضور النسائي في رياضة كرة القدم عالمياً.
وتهدف المبادرة إلى إثارة شغف الفتيات الصغيرات في مختلف أرجاء العالم برياضة كرة القدم، من خلال إهدائهن كرة قدم من علامة «بوما» عن طريق استكمال الطلب على الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي مانشستر سيتي، لإلهامهن وتشجيعهن على ممارسة رياضة كرة القدم. وقدم نادي مانشستر سيتي عن طريق المبادرة التي انطلقت عام 2018 ما يزيد على 6000 كرة قدم في مختلف أنحاء العالم، فيما شهدت المبادرة في دولة الإمارات خلال العام الماضي مشاركة 315 لاعبة صغيرة.
وشهدت الحملة العام الماضي تنظيم العديد من الفعاليات في مختلف أرجاء دولة الإمارات، بما في ذلك معرض «إكسبو 2020 دبي»، وياس مول، بحضور لاعبات الفريق الأول في نادي مانشستر سيتي، بما في ذلك كراين باردسلي، وإسمي مورجان ولورا كومبس، اللواتي أثار حضورهن شغف اللاعبات الصغيرات، وشجع المزيد من الفتيات في المنطقة على اختبار رياضة كرة القدم.

يوم المرأة العالمي
مانشستر سيتي
كرة القدم
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