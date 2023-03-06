الظفرة (وام)

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، فتح باب التسجيل في «بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء»، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة البحري بدورته الـ 14.

وتهدف البطولة التي تنطلق الجمعة إلى الحفاظ على السلامة البحرية من الصيد الجائر، بحسب قوانين الدولة وتنظيم صيد الكنعد، والحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تعبر عن تراث الإمارات البحري، وإعادة إحياء التراث البحري المحلي، والتعريف بسواحل وجزر منطقة الظفرة، وخلق فرصة أمام الهواة لممارسة صيد السمك التقليدي، وتنشيط ونشر هواية صيد الأسماك، وإحياء روح التنافس بين هواة صيد الأسماك، والمشاركة الواسعة، وجعل المسابقة موسمية لعشاق الصيد.