الثلاثاء 7 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

شباب الأهلي يواجه كاظمة الكويتي في «سوبر آسيا» للسلة

شباب الأهلي يواجه كاظمة الكويتي في «سوبر آسيا» للسلة
7 مارس 2023 01:38

علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
«الزعيم» يُسقط «الفرسان» في سباق «أغلى الكؤوس»
«تغيير اللاعبين» يصنع «التقلبات الفنية»!

يحل فريق شباب الأهلي لكرة السلة، اليوم، ضيفاً على فريق كاظمة الكويتي في إياب تصفيات بطولة السوبر الآسيوية، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي يتصدرها «الفرسان» بالعلامة الكاملة من 4 انتصارات برصيد 8 نقاط، عقب الفوز على كاظمة في الذهاب والبشائر العُماني والهلال السعودي.
ويسعى شباب الأهلي إلى مواصلة تحقيق الانتصارات حفاظاً على القمة التي أنهى بها مباريات الإياب، معتمداً على مجموعة من اللاعبين، أبرزهم قيس عمر والأشقاء الثلاثة محمد وأحمد وحامد عبداللطيف والشقيقان محمد وسعيد مبارك، إضافة إلى ثنائي أجنبي من أفضل المحترفين على مستوى الخليج.
ويحتل فريق الهلال المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه كاظمة في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ثم البشائر في المركز الرابع بـ 4 نقاط من 4 خسائر، وكانت مباراة الذهاب بصالة شباب الأهلي بدبي قد انتهت بفوز شباب الأهلي 91 مقابل 86.

شباب الأهلي
كرة السلة
الهلال السعودي
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
جانب من المعرض (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
افتتاح معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية
اليوم 01:42
حملات تفتيشية على الأسطح والأطباق اللاقطة في أبوظبي
الإمارات
حملات تفتيشية على الأسطح والأطباق اللاقطة في أبوظبي
اليوم 01:42
سلطان النيادي
الإمارات
هزاع المنصوري: سلطان النيادي يخضع لفترة راحة للتأقلم على بيئة انعدام الجاذبية
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©