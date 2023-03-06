شباب الأهلي يواجه كاظمة الكويتي في «سوبر آسيا» للسلة

علي معالي (دبي)

يحل فريق شباب الأهلي لكرة السلة، اليوم، ضيفاً على فريق كاظمة الكويتي في إياب تصفيات بطولة السوبر الآسيوية، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي يتصدرها «الفرسان» بالعلامة الكاملة من 4 انتصارات برصيد 8 نقاط، عقب الفوز على كاظمة في الذهاب والبشائر العُماني والهلال السعودي.

ويسعى شباب الأهلي إلى مواصلة تحقيق الانتصارات حفاظاً على القمة التي أنهى بها مباريات الإياب، معتمداً على مجموعة من اللاعبين، أبرزهم قيس عمر والأشقاء الثلاثة محمد وأحمد وحامد عبداللطيف والشقيقان محمد وسعيد مبارك، إضافة إلى ثنائي أجنبي من أفضل المحترفين على مستوى الخليج.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه كاظمة في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ثم البشائر في المركز الرابع بـ 4 نقاط من 4 خسائر، وكانت مباراة الذهاب بصالة شباب الأهلي بدبي قد انتهت بفوز شباب الأهلي 91 مقابل 86.