«الركض لتحقيق الأمنيات» في مدينة زايد السبت

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن تنظيم النسخة الخامسة من مبادرة «الركض لتحقيق الأمنيات» السبت المقبل المقبل، برعاية حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية».

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: «يُسعدنا إطلاق النسخة الخامسة من هذا السباق الذي بات يُشكّل حدثاً سنوياً يترقّبه جميع أفراد المجتمع، حيث يجمع الصغار والكبار في أجواء حافلة بالتسلية والمرح، وتُسهم في نشر السعادة والأمل في قلوب الأطفال المرضى الذين يتطلّعون بشوق إلى تحقيق أمنياتهم».

مضيفاً: «نشكر بنك أبوظبي التجاري، الشريك الاستراتيجي للمؤسسة، على رعايته الكريمة المتواصلة التي أثبتت نجاحها في دعم السباق والارتقاء به إلى مستويات مُتميّزة على مدار النسخ السابقة، ونتطلّع إلى حدث جديد رائع هذا العام يُضفي المزيد من الترفيه والمُتعة للجميع».

وأردف: «كما أتوجّه بالشكر أيضاً إلى مدينة زايد الرياضية، ومياه العين، على رعايتهم ودعمهم الكريم والمتواصل لمُبادرة المؤسسة السنوية، مع الشكر والتقدير إلى شركة جلف مالتي سبورت والثناء على جهودها في تنظيم هذا الحدث المُميّز دعماً لجهود المؤسسة في نشر رسالتها الإنسانية النبيلة، وإبراز مشاعر حب الخير والعطاء التي تملأ قلوب كافة أفراد المجتمع. ونأمل أن تُسهم مشاركة الجميع في سباق هذا العام في تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم، وإضاءة شمعة الأمل والتفاؤل في قلوبهم مع عائلاتهم».