3 لاعبين يمثلون منتخب الشطرنج في بطولة السعودية

أبوظبي (وام)

يشارك منتخبنا الوطني في فعاليات بطولة الشطرنج التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، بمنطقة «بوليفارد رياض ستي» ضمن مسابقات «تقويم الرياض» 2023، وتقام فعاليات البطولة يومي 17 و18 مارس الجاري، ويشارك فيها منتخبنا بثلاثة لاعبين هم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن المصنف الأول للبطولة، والأستاذ الدولي عمران الحوسني واللاعبة روضة السركال.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، ويتولى مهدي عبد الرحيم مستشار لجنة الحكام في الاتحاد الدولي ورئيس حكام آسيا منصب رئيس الحكام بالبطولة.

وتعتبر البطولة هي الأعلى عربياً من حيث الجوائز المالية، حيث يتوّج صاحب المركز الأول بـ 300 ألف ريال، وينال صاحب المركز الثاني 200 ألف ريال والثالث 100 ألف ريال، بالإضافة إلى جوائز مالية أخرى للفائزين حتى المركز العاشر.

وتقام البطولة بالنظام السويسري من 9 جولات بوقت 15 دقيقة + 10 ثوانٍ مع كل نقلة لكل لاعب.

وتأتي المشاركة في البطولات الخارجية تماشياً مع توجهات اتحاد الإمارات للعبة، لتعزيز القدرات الفنية والذهنية للاعبين واللاعبات، من خلال الاحتكاك مع أفضل العناصر من الدول العربية.