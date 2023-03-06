الشارقة يواجه الجزيرة في «القمة المتجددة»

معتصم عبدالله (دبي)

تكمل مباراتا بني ياس مع الوصل على ملعب «السماوي» بالعاصمة أبوظبي، والشارقة مع الجزيرة في معقل «الملك» بالإمارة الباسمة، مساء اليوم في ختام الدور ربع النهائي، عقد المتأهلين إلى «مربع الذهب» في البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، لموسم 2022- 2023.

وتُلعب مباريات الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة، التي انطلقت أمس بمواجهتي عجمان مع البطائح، وشباب الأهلي مع العين، على غرار الدور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، في الطريق إلى «المربع الذهبي» بنظام الذهاب والإياب، وصولاً إلى مباراة النهائي.

وينشد «السماوي» وضيفه «الإمبراطور» على التوالي حجز البطاقة الثالثة في نصف نهائي البطولة الأغلى في المواجهة الرسمية الثانية بين الفريقين خلال الموسم الحالي، بعد فوز الوصل في الدور الأول للدوري 3-1 على ملعب بني ياس ضمن الجولة العاشرة، في الوقت الذي حقق فيه «السماوي» الفوز في آخر مواجهة جمعت الفريقين على صعيد كأس رئيس الدولة في الدور ربع النهائي لموسم 2020-2021 بنتيجة 1-0.

وجاء تأهل بني ياس، الذي يملك في رصيده إنجازاً وحيداً بالتتويج باللقب الأغلى موسم 1991-1992، إلى الدور ربع النهائي في الموسم الحالي بتخطيه مصفوت 2-1 في الدور الأول، والظفرة 3-1 في دور الستة عشر، فيما تأهل الوصل الباحث عن لقبه الثالث بعد نسختي 1986-1987، 2006-2007، على حساب مسافي 3-0، والفجيرة 2-1.

ويزيد التباين في موقف الفريقين على صعيد الدوري قبل مواجهة اليوم، صعوبة موقف «السماوي» صاحب المركز العاشر برصيد 19 نقطة، وضيفه «الإمبراطور» الوصيف برصيد 38 نقطة، وهو ما دفع الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، في التأكيد على طموحات فريقه، وقال: «هدفنا بلا شك، الوصول إلى الدور قبل النهائي، وهذا طموح مشروع للجميع، رغم أننا لم نظهر بمستوى جيد في مبارياتنا الأخيرة، في الوقت الذي يحقق فيه الوصل نتائج جيدة، لكن المفاجآت واردة في بطولات الكأس».

وأضاف: «المباراة في كل الأحوال لن تكون سهلة لأي من الفريقين، ولكنني أرى حماساً ومعنويات عالية لدى لاعبي بني ياس، ورغبة واضحة للفوز واللعب في المربع الذهبي».

في المقابل، جدد الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الوصل، المتوج حديثاً بجائزة الأفضل في شهر فبراير الماضي على صعيد الدوري، التأكيد على «خصوصية مباراة السماوي»، وقال: «نمضي خطوة بخطوة على صعيد كل المسابقات ونطلب من اللاعبين دائماً تقديم أفضل ما لديهم».

وعلى استاد الشارقة بالإمارة الباسمة، تتجدد مواجهة القمة المنتظرة بين «الملك» وضيفه «فخر أبوظبي» بعد أيام قليلة على حسم الأخير مباراة الفريقين في الدور الثاني لـ «دوري أدنوك للمحترفين» بنتيجة 3-2 يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة 18.

وتعد مباراة الليلة المواجهة الرسمية الثالثة بين الشارقة والجزيرة من بين أصل 5 مواجهات في الموسم الحالي 2022- 2023، بعد التعادل المثير 3-3 في الدور الأول للدوري، وفوز الجزيرة 3-2 في الدور الثاني، في انتظار مباراتي الذهاب والإياب بين الغريمين في الدور نصف النهائي لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» في مايو المقبل.

ودشن «الملك» رحلة الدفاع عن لقبه في «الكأس الأغلى» من دور الستة عشر بالفوز على ضيفه النصر 2-1، فيما جاء تأهل «فخر أبوظبي» بانتصارات سهلة أمام دبا الحصن 3-2 في الدور الأول، وجلف إف سي 6-1 في دور الستة عشر.

وتشهد القمة المرتقبة عودة الروماني كوزمين مدرب الشارقة إلى المنطقة الفنية لقيادة فريقه، بعد غيابه عن مباراة الدوري الأخيرة بداعي الطرد في كأس السوبر أمام العين.

في المقابل شدد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة على أهمية تناسي نتيجة الفوز الأخير أمام الشارقة، والتركيز على مواجهة الكأس.

وقال: «لا أعتقد أن نتيجة المباراة الأخيرة، سيكون لها أي تأثير على مواجهة اليوم، لأنها مباراة مختلفة في بطولة مختلفة تماماً».

وأضاف: «هامش الخطأ سيكون أقل في مباراة الكأس، وسنعمل على تلافي الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة السابقة، ونعرف أننا مطالبون بالتركيز الكامل طوال وقت المباراة، والاستفادة من الفرص التي تسنح لنا، حتى نكون الطرف الفائز والمتأهل بنهاية اللقاء».