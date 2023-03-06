«تغيير اللاعبين» يصنع «التقلبات الفنية»!

مراد المصري (دبي)

كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية، ضمن التقرير الذي عرضه لأبرز الأندية على صعيد الأقل والأكثر إشراكاً للاعبين خلال ثلاث فترات تتراوح بين عام وخمسة عوام وعشرة أعوام، عن القائمة المخصصة لـ«دورينا».

وبرزت «رياح التغيير»، التي أسفرت عن تقلبات المنافسة ما بين العائد إيجاباً وسلباً، مع تصدر الوصل القائمة خلال آخر 365 يوماً منذ فبراير من العام الماضي، أشرك خلالها 49 لاعباً مختلفاً، وذلك في ضوء التغييرات العديدة التي قام بها على التشكيلة من أجل إعادة بنائها من جديد.

ورغم أن النصر والظفرة جاءا في المركز الثاني برصيد 42 لاعباً خلال المدة نفسها الزمنية، لكن كليهما عانى من تراجع النتائج، فيما جاء خلفهما خورفكان بـ 41 لاعباً، يليه شباب الأهلي واتحاد كلباء بـ 39 لاعباً والجزيرة والوحدة 38، ثم الشارقة 35، وبني ياس 31.

أما أكثر فريقين ثباتاً على اللاعبين خلال هذه المدة نفسها، فهما العين وعجمان بـ 30 لاعباً لكل منهما.

وعلى صعيد المدة الزمنية البالغة 5 سنوات، كان الوصل الأكثر استخداماً لـ 94 لاعباً، يليه الظفرة 92، النصر 86، عجمان 80، الوحدة 79، شباب الأهلي 76، الجزيرة 71، العين 70 والشارقة 69.

وعلى صعيد الفترة الزمنية الممتدة لعشر سنوات وفق المعلومات المتوفرة لدى المركز الدولي، جاء الظفرة الأكثر برصيد 161 لاعباً، ثم الوصل 159، النصر 136، الجزيرة 124، شباب الأهلي 121، العين والوحدة 118.

ويتم الأخذ بالاعتبار في الإحصائية اللاعبين الذين تم إشراكهم في المباريات الرسمية، وليس عدد التعاقدات، مما يشمل أي لاعب تم إشراكه وهو مقيد في صفوف النادي من فرق الشباب والفئات وشارك مع الفريق الأول خلال هذه المدة.

يذكر أن الإحصائية كشفت أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، هو الأكثر استقراراً بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى على صعيد عدد اللاعبين الذين قام بإشراكهم خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وجاءت هذه الدراسة لتؤكد مجدداً النجاحات الإدارية والفنية لمانشستر سيتي، من خلال الاستقرار، حيث استخدم النادي في مبارياته بالدوري 47 لاعباً خلال السنوات الخمس الماضية، وهو العدد الأقل على صعيد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى أيضاً والدوريات الرئيسية حول العالم. وتصدر نادي هالمستادز السويدي القائمة الإجمالية برصيد 44 لاعباً، كما وُجد في قائمة العشر الأوائل نيويورك سيتي الأميركي أحد فرق مجموعة السيتي الكروية، وجاء سابعاً بمجموع 53 لاعباً.

أما على صعيد الدوريات الأوروبية الكبرى التي تصدرها مانشستر سيتي بـ 47 لاعباً، فجاء ثانياً أتلتيك بلباو الإسباني، الذي يعتمد بالكامل على خريجي أكاديميته أو أصحاب الأصول الباسكية برصيد 49 لاعباً، ثم ثالثاً بروسيا مونشنجلادباخ الألماني وليفربول الإنجليزي بـ 51 لاعباً، ثم خامساً باير ليفركوزن الألماني بـ 52 لاعباً، وسادساً نيوكاسل الإنجليزي بـ 55 لاعباً، وسابعاً نابولي الإيطالي وليستر سيتي وكريستال بالاس الإنجليزيان 56 لاعباً، وبالمركز العاشر ريال مدريد الإسباني وتوتنهام الإنجليزي بـ 57 لاعباً.