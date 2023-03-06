الثلاثاء 7 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بعد إنفاق 300 مليون إسترليني.. بوتر يطلب مزيداً من الدعم!

بعد إنفاق 300 مليون إسترليني.. بوتر يطلب مزيداً من الدعم!
6 مارس 2023 23:32

لندن (رويترز)
طلب جراهام بوتر مدرب تشيلسي، الدعم من الجماهير في مدرجات ملعب ستامفورد بريدج غداً الثلاثاء، حيث يرغب الفريق في تعويض الخسارة 1-صفر، عندما يستضيف بروسيا دورتموند المتوهج مؤخراً، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفاز الفريق الألماني في آخر عشر مباريات في جميع المسابقات، من بينها ثمانية انتصارات في دوري الدرجة الأولى الألماني الذي يحتل فيه المركز الثاني بفارق الأهداف خلف بايرن ميونيخ.
وودع تشيلسي بطولتي الكأس في إنجلترا ويحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يجعل دوري أبطال أوروبا الفرصة الأخيرة للفريق لتحقيق بطولة هذا الموسم.
لكن شعرت الجماهير بالإحباط بعدما فشل تشيلسي في الفوز لست مباريات متتالية، بعد إنفاق حوالي 300 مليون جنيه إسترليني (360.81 مليون دولار) في فترة الانتقالات الشتوية في يناير أكثر من الأندية المشاركة في مسابقات دوري الأضواء في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا مجتمعين.
وقال بوتر للصحفيين قبل مباراة الإياب: «يحق للمشجعين التعبير عن رأيهم دائماً. لقد عانوا مثلنا فيما يتعلق بالنتائج التي حصلنا علينا. الاستقبال والدعم الذي تلقيناه كان رائعا.
»يعرفون مدى أهمية مباراة الغد. يريدون أن يمضي الفريق قدما وأن يتأهل وهم يعرفون مدى قيمتهم.
«علينا التأكد من أن نجعل الأمر صعبا على دورتموند بعيدا عن أرضه في دوري الأبطال ونحتاج إلى جماهيرنا من أجل ذلك».
وقال بوتر إن انتصار تشيلسي على ليدز يوم السبت، الذي طال انتظاره لينهي سلسلة مباريات دون فوز، وضع ابتسامة على وجوه اللاعبين قبل مواجهة دورتموند.
وقال بعد الفوز 1-صفر «مثل أي شخص مرتبط بتشيلسي الأمور تكون أفضل حين نفوز. الجميع يكون أكثر سعادة قليلاً.
لقد خضنا بعض المباريات حيث كان بوسعنا تسجيل أكثر من هدف ونحتاج هذا الأداء في ليلة الغد. نلعب ضد فريق كبير. فريق في وضع جيد بسبب الانتصارات التي يحققها».
وسيتخذ تشيلسي قراراً في اللحظات الأخيرة بشأن حالة المدافع ريس جيمس، بعدما غاب عن مباراة ليدز بسبب إصابة في الفخذ، بينما عاد كريستيان بوليسيك لتشكيلة الفريق، فيما لا يزال نجولو كانتي بعيداً عن جاهزيته للقاء بسبب غيابه منذ أغسطس.
وقال بوتر:«الأمر كانتي معقد لأنه قضى وقتاً طويلاً خارج الملعب. يتعلق الأمر بكيفية إعادته سريعا للعب في الدوري الممتاز أو دوري الأبطال.
«لن يتمكن من العودة للعب 90 دقيقة قريبا.ً لكن وجوده معنا سيكون أمراً مثيراً».

أخبار ذات صلة
تشيلسي يتأهب لإنقاذ مدربه في «موقعة دورتموند»
بيع «يونايتد» يدخل المرحلة الثانية
جراهام بوتر
تشيلسي
دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
جانب من المعرض (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
افتتاح معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية
اليوم 01:42
حملات تفتيشية على الأسطح والأطباق اللاقطة في أبوظبي
الإمارات
حملات تفتيشية على الأسطح والأطباق اللاقطة في أبوظبي
اليوم 01:42
سلطان النيادي
الإمارات
هزاع المنصوري: سلطان النيادي يخضع لفترة راحة للتأقلم على بيئة انعدام الجاذبية
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©