قرعة «الأندية العربية» تضع الزمالك في مواجهة رونالدو

الرياض (د ب أ)

أسفرت قرعة دور المجموعات للبطولة العربية لكرة القدم، "كأس الملك سلمان بن عبد العزيز للأندية الأبطال" لموسم 2023-2022 عن مواجهة مثيرة تجمع بين النصر السعودي الذي يضم البرتغالي رونالدو والزمالك المصري، بجانب مواجهة أخرى قوية تجمع بين اتحاد جدة السعودي والترجي التونسي.

وفي مواجهة أخرى نارية، يلتقي الهلال السعودي مع الوداد المغربي.

وأسفرت القرعة التي جرت اليوم الاثنين عن مواجهة اتحاد جدة مع الترجي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً الشرطة العراقي، بجانب الفريق المتأهل من الدور الأول من بين الهلال السوداني والمنامة البحريني والصفاقسي التونسي وقطر القطري.

وتضم المجموعة الثانية السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي، بجانب المتأهل من الدور الأول من بين طلائع الجيش المصري وأهلي طرابلس الليبي والنهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني. وضمت المجموعة الثالثة الزمالك والنصر بجانب المتأهل من الدور الأول من بين المريخ السوداني وتشرين السوري والشباب السعودي والقوة الجوية العراقي، وأيضاً المتأهل من الدور الأول من بين فحمان العماني والمنستيري التونسي والمحرق البحريني والسيب العماني.

وضمت المجموعة الرابعة شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والمتأهل من الدور الأول من بين الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي والبرج اللبناني والوحدة الإمارتي، بجانب المتأهل من الدور الأول من بين نواذيبو الموريتاني وشباب الأردن والكويت الكويتي وشبيبة الساورة الجزائري.

ويلتقي في الدور الأول الجيش الملكي المغربي مع الاتحاد الليبي، والبرج اللبناني مع الوحدة الإماراتي، والمريخ السوداني مع تشرين السوري والشباب السعودي مع القوة الجوية العراقي، والهلال السوداني مع المنامة البحريني، والصفاقسي التونسي مع قطر القطري، وطلائع الجيش مع أهلي طرابلس، والنهضة العماني مع شباب الخليل الفلسطيني، وفحمان العماني مع الاتحاد المنستيري التونسي، والمحرق البحريني مع السيب العماني، ونواذيبو الموريتاني مع شباب الأردن الأردني، والكويت الكويتي مع شبيبة الساورة الجزائري.