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حكيمي في تشكيلة سان جيرمان قبل «القمة البافارية»

حكيمي في تشكيلة سان جيرمان قبل «القمة البافارية»
6 مارس 2023 22:29

باريس (أ ف ب)

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تعافى المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي، المتهم بالاغتصاب، من إصابة في الفخذ، واستدعي إلى تشكيلة فريقه باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء في بافاريا، بإياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
كما شهدت صفوف فريق العاصمة الذي خسر ذهاباً على أرضه صفر-1، عودة لاعب الوسط الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز الذي تعافى بدوره من إصابة عضلية، فيما سيغيب مدافعه الدولي بريسنل كيمبيمبي والمهاجم البرازيلي نيمار بسبب الإصابة.
وتتهم امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً حكيمي باغتصابها يوم 25 فبراير في منزله في بولوني-بيلانكور في الضاحية الغربية لباريس.
ووضعت النيابة العامة في نانتير حكيمي الذي خضع لتحقيق منذ يوم الخميس، تحت المراقبة القضائية لمنعه من الاتصال بالشابة. ومع ذلك، فهو مخول بمغادرة الأراضي الفرنسية.

أشرف حكيمي
باريس سان جيرمان
بايرن ميونيخ
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