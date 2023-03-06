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عجمان إلى نصف نهائي الكأس بعد انتظار 39 عاماً

عجمان إلى نصف نهائي الكأس بعد انتظار 39 عاماً
6 مارس 2023 19:49

رضا سليم (دبي)
تأهل فريق عجمان إلى نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على فريق البطائح 2-1 في المباراة التي جرت باستاد راشد بن سعيد ضمن الدور ربع النهائي للبطولة.
وسجل أهداف عجمان علي مدن في الدقيقة 32 وفراس يالعربي في الدقيقة 45، فيما سجل خورخي هدف «الراقي» الوحيد في الدقيقة 65.
وينتظر «البرتقالي» الفائز من مباراة الشارقة والجزيرة، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها عجمان للمربع الذهبي منذ فوزه بالكأس عام 1984، أي بعد انتظار 39 عاماً، وهي المرة الأولى في عصر الاحتراف.
أما عن التفاصيل، فقد جاءت المواجهة حذرة من الفريقين، ولم تكن المحاولات على المرميين خطرة خاصة من أصحاب الأرض الذي تحرك رباعي الخطر وليد أزارو وفراس بالعربي وعلي مدن وبريستيج مبونجو متأخرا حتى جاءت الدقيقة 32 عندما نجح علي مدن في تسجيل الهدف الأول لـ «البرتقالي» وهو الهدف الشخصي الأول له في البطولة مستغلاً خطأ زايد الحمادي حارس البطائح، الذي شتت الكرة بطريق الخطأ وسددها فراس لترتد إلى مدن الذي سجلها في المرمى.
وعاد «البرتقالي» لزيارة شباك الراقي مرة أخرى في الدقيقة 45 من الشوط الأول عن طريق فراس بالعربي الذي ضرب التسلل واخترق دفاع البطائح وسدد كرة قوية ليضيف الهدف الثاني لفريقه وهو ما انتهت عليه نتيجة الشوط الأول.
وتغير شكل اللعب في الشوط الثاني وضغط البطائح بكل خطوطه من أجل التعويض ونجح أورتور جورجي يسجل الهدف الأول في الدقيقة 64 من تسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة، وتدخل المواجهة في احتكاكات واعتراضات وبطاقات صفراء والتي وصل عددها 10 بطاقات، لتنتهي المواجهة لمصلحة أصحاب الأرض 2-1، والتأهل للدور نصف النهائي للكأس.

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