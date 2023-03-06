«127 ضحية» تمنح رونالدو التفوق على ميسي وصلاح ومبابي

عمرو عبيد (القاهرة)

تتحطم أرقام كرة القدم بسرعة مذهلة في الحقبة الحالية، وبعد سيطرة مطلقة للأسطوريين ميسي ورونالدو على قواعد اللعبة في العقدين الماضيين، نجح مبابي قبل أيام في تجاوز رقم كافاني التاريخي، ولحق به المصري صلاح ليكسر رقم فاولر، ويتقدم النرويجي هالاند بسرعة الصاروخ ليتجاوز عشرات الأيقونات العالمية، لكن "الدون" و"البرغوث" يملكان الكثير من الأرقام التي لم تتحطم بعد!

ويبتعد "الغريمان" بصدارة قائمة خاصة تضم الضحايا الذين وقعوا فرائس لأهدافهما، ولأنه الأكبر عمراً والأكثر تنقلاً بين الفرق، يتفوق كريستيانو رونالدو في هذا الأمر، حيث أسقطت أهدافه الـ709 العدد الأكبر من الضحايا، وبلغ عددها 127 فريقاً يأتي على رأسهم إشبيلية الإسباني، الذي استقبل مرماه 27 هدفاً حملت توقيع "الدون"، الذي هز شباك أتلتيكو مدريد 25 مرة ليأتي "الروخي بلانكوس" في المرتبة الثانية، بينما حلّ خيتافي ثالثاً بـ23 هدفاً قبل ظهور برشلونة في المرتبة الرابعة، إذ زار "صاروخ ماديرا" شباكه 20 مرة بالتساوي مع سيلتا فيجو.

وأتى ليونيل ميسي بعده بإسقاط 101 فريق بواسطة 712 هدفاً خلال مسيرته كاملة، والطريف أن "البرغوث" سار على نهج "الدون" مع اختلاف المعدلات، حيث كان إشبيلية أيضاً "ضحيته المفضلة" بعدما استقبل 38 هدفاً تلاه كذلك أتلتيكو مدريد بـ32 هدفاً، وأحرز "ساحر" الأرجنتين 31 هدفاً في مرمى فالنسيا ليكون "الضحية الثالثة" مقابل 29 في شباك أتلتيك بلباو، أما ريال مدريد فجاء خامساً في قائمة ليو بـ26 هدفاً متساوياً مع بيتيس!

صلاح حلّ ثالثاً بين الخماسي بعدما ضربت أهدافه 83 ضحية، بداية من الدوري المصري حتى انتقاله إلى "القارة العجوز"، ويبدو أن مدينة مانشستر الإنجليزية تملك سحراً خاصاً يجذب أهداف "الفرعون"، حيث مثّل مانشستر يونايتد الضحية الأكبر له بعدما سجّل في مرماه 12 هدفاً بمختلف البطولات، يليه مانشستر سيتي بـ10 أهداف متساوياً مع توتنهام، والمثير أنه واجه فريقه الحالي ليفربول مرة واحدة فقط بقميص تشيلسي، لم يسجل فيها أو يصنع الأهداف بل اكتفى بالحصول على بطاقة صفراء واحدة قبل 9 سنوات.

ورغم صغر سنه الذي يكاد يقترب من 23 عاماً، سجل هالاند حتى الآن 188 هدفاً مع جميع الفرق ومختلف درجات الدوريات، ليسقط في طريقه 69 ضحية يأتي في مقدمتها لايبزج الألماني الذي تلقى 6 أهداف من النرويجي، مثلما كان الحال مع إشبيلية الإسباني وفولفسبورج، ويأتي "العملاق" بايرن ميونيخ ضمن أكثر ضحايا هالاند بـ5 أهداف، في حين أنه سجّل هدفاً واحداً في مرمى فريقه السابق بروسيا دورتموند لمصلحة السيتي خلال مرحلة مجموعات دوري الأبطال الحالي.

وأخيراً، نجح مبابي أن يُسجل 232 هدفاً ويضرب 54 ضحية، ويتصدر الفريقان الفرنسيان، مونبلييه وديجون، قائمة ضحاياه باستقبال 12 هدفاً في مرمى كلٍ منهما، مقابل 11 هدفاً مع ليون، بينما هز شباك 5 فرق بـ10 أهداف أبرزها مارسيليا وموناكو، وعلى صعيد كبار أوروبا يملك مبابي 4 أهداف في مرمى يوفنتوس ومثلها أمام برشلونة، مقابل 3 أهداف في مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، ورغم خوضه 4 مباريات أمام سان جيرمان بقميص موناكو، إلا أنه لم يسجل أو يصنع الأهداف خلالها أبداً!