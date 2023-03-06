الشارقة يغادر إلى البحرين للمشاركة في «خليجية اليد»

رضا سليم (دبي)

غادرت بعثة فريق الشارقة لكرة اليد، البلاد متجهة إلى العاصمة البحرينية المنامة، لتمثيل كرة اليد الإماراتية في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها نادي النجمة البحريني خلال الفترة من 8 إلى 17 مارس الجاري، وهي المشاركة السابعة للملك الشرقاوي في تاريخه كما سبق للشارقة استضافة البطولة عام 2009.

ويترأس بعثة الشارقة محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وتضم البعثة 10 أفراد هم قوام الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلامية للفريق، بالإضافة إلى 22 لاعباً من المقيدين في قائمة البطولة.

ويخوض الشارقة الدور التمهيدي للبطولة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، بجوار الأهلي البحريني والكويت الكويتي والصفا السعودي، بينما تضم المجموعة الأولى أندية النجمة البحريني والسالمية الكويتي والعربي القطري وأهلي سداب العُماني.

وحسب جدول المباريات، يفتتح الشارقة أولى لقاءته بمواجهة الصفا السعودي يوم الخميس المقبل، ثم يلعب مع الكويت يوم السبت المقبل، قبل أن يختتم دور المجموعات بملاقاة الأهلي البحريني الاثنين 13 مارس.

واختتم الشارقة تجهيزاته للبطولة بمعسكر داخلي لمدة أسبوع، شهد إقامة مباراتين وديتين مع أهلي سداب العُماني المشارك أيضاً في البطولة.

ويطمح فريق الشارقة لكرة اليد المتوج بكافة الألقاب المحلية الموسم الرياضي الماضي والحالي حتى الآن، في الحصول على لقب خارجي تحت قيادة مدربه التونسي الجديد سامي السعيدي، ليضيفه إلى سجل إنجازاته الخارجية حيث سبق له التتويج بكأس السوبر الإماراتي البحريني 2019، واحراز ميداليتين برونزيتين على التوالي في بطولة آسيا للأندية الأبطال في نفس العام.