الذيد يكشف أجندة بطولات «الملتقى الرمضاني»

الذيد (الاتحاد)

كشف نادي الذيد، عن تفاصيل الملتقي الرمضاني الرابع، والذي يشمل حزمة من المبادرات والأنشطة والبرامج الرياضية المختلفة، والذي سينطلق في الرابع من شهر رمضان المبارك حتى 20 من نفس الشهر، وينظم النادي 8 فعاليات متنوعة تتضمن بطولات في الرماية للصغار والكبار والكرة الطائرة للشعبيات وتنس الطاولة فوق 30 عاماً وبطولة دولية للشطرنج ورياضة قبل وبعد الإفطار بجانب الأنشطة الثقافية ومسابقة القرآن الكريم في نسختها السادسة عشرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته إدارة النادي، وحضره سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي وخليفة بن دلموك الكتبي عضو مجلس إدارة للنادي وسالم سيف الجاري المدير التنفيذي للنادي.

وأكد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي أن مجلس الإدارة يتبنى فكراً استراتيجياً يتواصل في كل عام في طرح العشرات من البرامج والأنشطة والفعاليات الرياضية بعد تجاوز جائحة كورونا وفتح النادي أبوابه لكل الراغبين في ممارسة الفعاليات مشيراً إلى أن النادي نظم الملتقى الرمضاني سنوياً حتى جائحة كورونا إلا أن هذا العام هي الأكبر بعدما خطط للملتقى بشكل أوسع بحيث يشمل فعاليات متعددة لكل فئات المجتمع من الصغير إلى الكبير من المواطنين والمقيمين.

وأشار ابن هويدن إلى اهتمام النادي في الملتقى لهذا العام بفئة المتقاعدين وكبار السن وأصحاب الهمم من خلال إقامة بطولات وأنشطة خاصة بهم بجانب تنظيم المسابقة القرآنية لكافة الفئات بما فيها فئة أصحاب الهمم كما سيقوم النادي بزيارة كافة المجالس الرمضانية في شعبيات المنطقة الوسطى.

وقال خليفة بن دلموك الكتبي عضو مجلس إدارة النادي: الملتقى سينطلق في الرابع من شهر رمضان الكريم ويتواصل حتى 20 من نفس الشهر في سلة متكاملة من الفعاليات التي اختيرت بعناية كبيرة لتحقق رغبة جميع الفئات في المسابقات، وذلك بعد أن كرس النادي من خلال لجنته الثقافية والاجتماعية وإدارة النادي من صياغة الملتقى واستهداف قرابة 1000 مشارك في الفعاليات بشكل مباشر بجانب استهداف مجتمع الإمارات والعالم الخارجي في فعالياته التي ستبث من خلال حسابات ومواقع النادي على التواصل الاجتماعي والتي ستتيح استفادة أكبر لمعايشة الفعاليات .

وأضاف: من بين الفعاليات هناك المسابقة الثقافية الرمضانية الإلكترونية والتي ستطرح خلال الأيام العشرة الأواخر من شهر مضان ومحاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي.

وأشار سالم سيف الجاري المدير التنفيذي لنادي الذيد إلى أن البرامج سيتم تنظيمها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الدوائر والمؤسسات ومنها إدارة شرطة المنطقة الوسطى وقناة الوسطى التلفزيونية ومؤسسة القرآن الكريم والسنة فرع المنطقة الوسطى واتحاد الإمارات لكرة الطائرة والرماية، وكذلك مع نادي موظفي حكومة الشارقة وجامعة الشارقة فرع الذيد بالشراكة مع بلدية الذيد ومجموعة بيئة.