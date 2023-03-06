الوصل والشارقة بطلا كأس الاتحاد لألعاب القوى

دبي (الاتحاد)

تُوِّجَ نادي الوصل بلقب بطولة كأس الاتحاد لألعاب القوى بحصوله على 17 ميدالية ملونة، من بينها 7 ذهبيات و8 فضيات، وبرونزيتان، فيما جاء النصر وصيفاً برصيد 12 ميدالية ملونة، وشباب الأهلي ثالثاً برصيد 9 ميداليات.

وعلى مستوى السيدات، فاز نادي الشارقة لرياضة المرأة بالمركز الأول، بعد أن حصد 11 ميدالية ملونة، من بينها 8 ذهبيات و3 فضيات، وحل أبوظبي لألعاب القوى وصيفاً برصيد 8 ميداليات ملونة، ونادي الإمارات ثالثاً بميداليتين.

شهد البطولة وتوّج الفائزين اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، واللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد أللعاب القوى، وفهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

واستضاف نادي الثقة للمعاقين في الشارقة فعاليات البطولة التي نظمها اتحاد ألعاب القوى على مدى 3 أيام، بمشاركة 554 لاعباً ولاعبة، يمثلون 19 نادياً، للفئات العمرية (رجال، سيدات، شباب، شابات، ناشئين، ناشئات، أشبال بنين وبنات).

وتقام البطولة ضمن استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد الرامية لإكساب اللاعبين واللاعبات القدرات الجيدة، والعمل على تطوير الكوادر الوطنية في المسابقات.

وحصد النصر بطولة فئة الشباب برصيد 12 ميدالية ملونة من بينها 6 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتان، وجاء الشارقة وصيفاً برصيد 8 ميداليات ملونة، واتحاد كلباء ثالثاً برصيد 8 ميداليات.

وشهدت فئة الناشئين فوز النصر بالمركز الأول برصيد 12 ميدالية، من بينها 6 ذهبيات و3 فضيات ومثلها برونزيات، وجاء اتحاد كلباء وصيفاً برصيد 6 ميداليات ملونة، وخورفكان ثالثاً برصيد 6 ميداليات ملونة أيضاً.

وهيمن النصر على صدارة فئة الأشبال بنين برصيد 8 ميداليات ذهبية، وجاء نادي الإمارات وصيفاً برصيد 6 ميداليات، والشارقة ثالثاً بميداليتين.

وتصدر الشارقة لرياضة المرأة فئة الشابات برصيد 6 ميداليات ملونة، وجاء البطائح ثانياً برصيد ميداليتين ذهبيتين، والإمارات ثالثاً بأربع ميداليات.

وفاز نادي دبا الحصن بفئة الناشئات برصيد 15 ميدالية ملونة من بينها 9 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتان، وجاء الشارقة لرياضة المرأة وصيفاً برصيد 4 ميداليات ذهبية، والإمارات ثالثاً برصيد 11 ميدالية منوعة.

وحصد نادي الشارقة لرياضة المرأة بطولة فئة الأشبال بنات برصيد 11 ميدالية ملونة، من بينها 5 ذهبيات و3 فضيات، ومثلها برونزيات، ونال دبا الحصن المركز الثاني برصيد 9 ميداليات ملونة، والإمارات المركز الثالث برصيد 8 ميداليات.