ند الشبا تستقبل طلبات التسجيل في «العاشرة»

دبي (الاتحاد)

تواصل اللجنة المنظمة لـ «دورة ند الشبا الرياضية» استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في الألعاب الرياضية، للنسخة العاشرة من الدورة التي تقام خلال شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 8 ألعاب رياضية هي الكرة الطائرة، البادل تنس، الجو جيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية.

ويستمر التسجيل في كافة الألعاب الرياضية إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدورة، ويغلق باب التسجيل في بطولة البادل يوم 19 مارس المقبل، ويمكن المشاركة في المنافسات ضمن 6 فئات تندرج تحت الفئات المحلية والفئات الدولية.

ويستمر التسجيل للمشاركة في بطولة المبارزة حتى يوم 21 مارس الجاري، على أن تقام منافسات البطولة يومي 28 29 مارس، ضمن ثلاث فئات هي مسابقة سلاح سيف المبارزة «الآيبيه» لفئة الرجال/ دولي، مسابقة سلاح سيف الشيش «الفلوريه» لفئة الرجال/ دولي، ومسابقة سلاح السيف العربي «السابر» لفئة الرجال/ دولي.

ويتواصل التسجيل في بطولة الجو جيتسو حتى يوم 21 مارس، وذلك بشكل فردي أو عن طريق الأندية والأكاديميات، ضمن 5 فئات مختلفة للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود هي، الرجال فوق 18 سنة للأوزان من 62 إلى 100 كجم، الأساتذة فوق 30 سنة للأوزان من 62 إلى 100، والسيدات فوق 18 سنة للأوزان من 55 إلى 85، الناشئون 16 و17 سنة للأوزان من 52 إلى 85، والناشئات 16 و17 سنة للأوزان من 44 إلى 75 كجم.

ويغلق التسجيل في بطولة القوس والسهم يوم 21 مارس، وذلك ضمن 5 فئات هي، القوس المركب رجال، والقوس الأولمبي «رجال» فوق 18 سنة، والقوس الأولمبي «شباب» 14 إلى 17 سنة، والقوس الأولمبي سيدات فوق 16 سنة، القوس المركب لأصحاب الهمم، وتقام جميع المنافسات بنظام 10 جولات × 3 أسهم يتبعها مباريات إقصائية، وتكون مسافة الرمي 18 متراً داخل الصالات، والأهداف ثلاثية 40 سم تبعاً لقانون الاتحاد الدولي، فيما ينتهي تسجيل الفرق في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة يوم 16 مارس، على أن ينتهي تسجيل اللاعبين يوم 23 مارس.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن إغلاق التسجيل لفرق بطولة الكرة الطائرة، حيث تقدم 13 فريقاً للمشاركة، على أن يتم تسجيل اللاعبين حتى يوم 14 مارس الجاري، فيما يستمر التسجيل للمشاركة في سباق الجري لمسافات 10 و5 و4 كم، حتى يوم 3 أبريل، ويسمح بالمشاركة في المنافسات للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة، وذلك ضمن عدة فئات حسب كل سباق، وهي كالتالي: الفئة المفتوحة للرجال والسيدات، الفئة المفتوحة مواطنين ومواطنات، والفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات، فئة كبار المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات من عمر 50 سنة فما فوق، وفئات الصغار المفتوحة المخصصة لسباق 4 كم، وهي الفئة المفتوحة للشباب والشابات من عمر 133 و14 سنة، والفئة المفتوحة للناشئين والناشئات من عمر 11 و12 سنة.

ويغلق التسجيل في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 77 كم، يوم 25 مارس المقبل، ويسمح بالمشاركة لجميع المواطنين والمقيمين من الهواة ولاعبي الأندية الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة من عمر 18 سنة فما فوق، وذلك ضمن 9 فئات هي كالتالي، الفئة المفتوحة للرجال والسيدات، وفئة الهواة للمواطنين والمواطنات المسجلين ضمن الفرق والأندية الخاصة، والفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات من غير المسجلين في الأندية والفرق الخاصة وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني، فئة كبار المواطنين والمقيمين للرجال والسيدات فوق 50 سنة، وفئة أصحاب الهمم بدراجات الطريق ودراجات اليد، والمكفوفين لمسافة 20 كم.