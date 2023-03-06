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«أفضلية الزعيم» تواجه «ذكريات 10 سنوات في الفرسان»

«أفضلية الزعيم» تواجه «ذكريات 10 سنوات في الفرسان»
6 مارس 2023 15:44

سلطان آل علي (دبي)
تنتظر جماهير الكرة، مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة بين شباب الأهلي والعين، وهي الموقعة التي تجمع 17 لقباً بين الفريقين في تاريخ المسابقة، تضم الكثير من التنافس والندية والتحدي بين المدربين واللاعبين والجماهير.
ويتسلّح «الزعيم العيناوي» بأفضليته في التاريخ القريب بمسابقة كأس رئيس الدولة، حيث تفوق على شباب الأهلي في آخر 3 مواجهات في البطولة، آخرها كانت في نصف نهائي نسخة 2017-2018 بنتيجة 6-0 التاريخية التي حقق العين لقبها فيما بعد.
والتقى الفريقان كذلك في2016-2017 بدور الـ16، وحينها أقصى العين شباب الأهلي بنتيجة 3-1 في الأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي 1-1 في الوقت الأصلي.
أما المواجهة التي سبقتها فقد كانت في نهائي نسخة 2013-2014، حيث كان شباب الأهلي يسعى لإضافة اللقب الرابع في الموسم وتحقيق الرباعية التاريخية، لكن «الزعيم» كانت له كلمة أخرى، وانتصر بهدف نظيف ليحقق لقبه السادس.
وفي الجانب الآخر، يتمنى «الفرسان» تكرار سيناريو نسخة 2012-2013، حيث تلاقى الفريقان في نصف النهائي واستطاع شباب الأهلي الفوز بنتيجة 2-1 بقيادة كيكي فلوريس آنذاك وتمكن من تحقيق لقبه الثامن فيما بعد.
وتعد مواجهة اليوم اكتمال لعقد المواجهات في كل الأدوار في عصر الاحتراف، حيث تقابل الفريقان في دور الـ16 ونصف النهائي مرتين والنهائي، واليوم سيكمل العقد بمواجهة ربع النهائي.

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