53 خطوة تفصل صلاح عن «العظماء الخمسة»!

عمرو عبيد (القاهرة)

تغلب النجم المصري محمد صلاح على كثير من العقبات والصعوبات التي تواجهه وفريقه ليفربول هذا الموسم، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية والسعي وراء الكثير من الإنجازات الفردية، وبعد التفوق على فاولر في قائمة "الريدز" التاريخية، رفع "الملك المصري" رصيده إلى 131 هدفاً في "البريميرليج" مع ليفربول وتشيلسي، ليقترب أكثر من "المخضرم" جيمي فاردي صاحب المرتبة الـ14 في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز التاريخيين بـ134 هدفاً، وربما يتمكن "الفرعون" من تجاوز "الثعلب" نهاية هذا الموسم، إلا أنه يحتاج إلى مزيد من الجهد والاستمرار في المحافظة على معدلاته التهديفية من أجل بلوغ قمة الصفوة، واقتحام دائرة "العظماء الخمسة" التي يصعب على كثيرين الاقتراب منها!

وفي عمر يقترب من 31 عاماً، لا يزال محمد صلاح يملك الفرصة لإضافة عشرات الأهداف في "البريميرليج"، من أجل معادلة رقم الأرجنتيني الأسطوري، سيرجيو أجويرو، صاحب 184 هدفاً سجلها كلها مع مانشستر سيتي خلال 10 سنوات، وهو ما منحه المركز الخامس في قائمة أفضل هدافي البطولة عبر التاريخ، ويبتعد "الملك المصري" بفارق 53 هدفاً عن "أسطورة البلومون"، والتي قد تتقلص نهاية الموسم الجاري إذا واصلت عجلة أهدافه الدوران فيما بقي من جولات الدوري، وإذا تمكن هدّاف ليفربول التاريخي من اللحاق بأجويرو، فإن بلوغ "مربع الذهب" لن يكون صعباً وقتها، كون أندي كول يحتل المركز الرابع برصيد 187 هدفاً وسيحتاج صلاح إلى 4 أهداف أخرى فقط لكي يتجاوزه في حينها.

والحقيقة أن الوضع يبدو أكثر تعقيداً وصعوبة في صراع المراكز الثلاثة الأولى، لأن "ماكينة الأهداف" هاري كين يسير بسرعة فائقة نحو الصدارة التاريخية الإعجازية بامتلاكه 201 هدف مع توتنهام حتى الآن، قابلة للزيادة الكبيرة بكل تأكيد، خاصة أنه يقترب من سن 30 عاماً هو الآخر، ويبعد كين صاحب المرتبة الثالثة عن واين روني "الوصيف" بفارق 7 أهداف فقط، في حين لا يزال الأسطوري ألان شيرر منفرداً بالقمة، "بعيدة المنال" برصيد 260 هدفاً، سجلها مع بلاكبيرن ونيوكاسل فقط خلال الفترة بين أعوام 1992 و2006!

وعلى جانب آخر، استحق "الفرعون" تهنئة الوسط الرياضي الإنجليزي بإنجازه الكبير، الذي حققه أمام مانشستر يونايتد، وخصص الحساب الرسمي لـ"البريميرليج" على تويتر الكثير من تغريداته للإشادة بإنجاز صلاح، وتناول أرقامه الباهرة مع ليفربول، وقال إنه يوم لا يُنسى في مسيرة "الملك المصري"، كما اهتمت بتغريدة روبي فاولر الذي وجه إلى صلاح التهنئة بعد تحطيمه رقمه الشخصي، وكتب حساب الدوري "رسالة من أسطورة إلى أسطورة!"، وقام جيمي كاراجر بالرد على تغريدة لمحمد صلاح بكلمة واحدة "أسطورة"، ويُعد كاراجر ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع ليفربول عبر التاريخ بـ737 مباراة في مختلف البطولات.

وبالطبع ثمّن الألماني يورجن كلوب ما يقوم به نجمه التاريخي واصفاً بلوغه الهدف 129 بـ"أمر لا يُصدّق"، وأردف أن صلاح لاعب مميز يحظى بالتقدير من الجميع داخل ليفربول، وسيتعجب الناس مما فعله في المستقبل عندما يعيدون النظر في سطور التاريخ، كما قام زميله هندرسون قائد "الريدز" بالاحتفال مع زميله بهذا الإنجاز، كما وجه إليه وزير الشباب المصري وكذلك مدرب "الفراعنة" فيتوريا التهنئة، وقال البرتغالي عبر حسابه على "إنستجرام" أن القصة الرائعة لم تنته بعد، وأكمل الحديث عن اللاعبين الذين ولدوا ليكونوا سعداء ويسعدوا من حولهم، مشيراً إلى أن صلاح منح مصر وشبابها الفخر والفرح!