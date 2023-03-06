المهيري والبلوشي بطلَي أولى جولات دبي لصيد الأسماك

دبي (الاتحاد)

خطف المتسابقان جمعة ناصر خادم المهيري ومشعل علي الجلاف البلوشي الأضواء في منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك - الكنعد والسكل، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على هامش فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب 2023 وضمن روزنامة الموسم الرياضي 2022-2023.

وحققت منافسات الجولة الأولى التي أقيمت على مدار 5 أيام متتالية نجاحاً باهراً تمثل في المشاركة الكبيرة والإقبال من محبي هوايات صيد الأسماك من أبناء الدولة والمقيمين على ارضها الطيبة، حيث وصل العدد إلى 74 متسابقاً، مما يعكس مدى الاهتمام الذي تحظى بها هذا الهواية المشوقة بين مختلف شرائح المجتمع، ووصل وزن مجموع الأسماك في نهاية الجولة إلى ما يزيد على نصف طن، وتحديداً 598.9 كجم تحول إلى مؤسسة (بيت الخير) في إطار اتفاقية الشراكة ومذكرة التفاهم.

وشهدت الجولة تحطيم الرقم القياسي في أوزان الأسماك المسجلة في البطولة منذ انطلاقتها بحلتها الجديدة قبل أربع مواسم، حيث استطاع جمعة ناصر خادم المهيري اصطياد سمكة سكل (كوبيا) بوزن 40.10 كجم وطول وصل إلى 143 سم ليتصدر هذه الفئة.

وحصل بدر صديق فتح الخاجة على المركز الثاني في فئة السكل بعد اصطياده سمكة بوزن 22.20 كجم وطول 117 سم، بينما جاء فارس عبد الله محمد الشامسي والذي اصطاد سمكة بوزن 20.80 كجم وطول 126 سم، علماً أن المتسابق شارك بسمكة أخرى من نفس النوع بوزن 15.20 كجم وطول 114سم.

وسجلت منافسات فئة الكنعد «الكينج فيش» تنافساً ساخناً بين المشاركين حسمه مشعل البلوشي، بعدما نجح في اصطياد سمكة بوزن 30.40 كجم وطول 158 سم، ليتقدم على عبدالله محمد بطي القبيسي الذي حل ثانياً، فيما نال المركز الثالث ماجد راشد المري.