ثلاثية ذهبية لمربط دبي في مهرجان الشارقة للجواد العربي



محمد حسن (الشارقة)

خطفت خيول مربط دبي الأضواء بثلاثية ذهبية خلال ختام مهرجان الشارقة الدولي الرابع والعشرين للجواد العربي الذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق على مدى 3 أيام بالصالة المغطاة للنادي، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وحققت خيول مربط دبي بجانب الثلاثية الذهبية، فضية وبرونزيتين، وذهبت بقية الألقاب الذهبية إلى كل من مربط عجمان، والبداير، والزبير الذي حقق 5 ألقاب ملونة بجانب الذهبية.

وافتتحت فعاليات الختام المهرة «دي آسرة» لمربط دبي التي توجت بذهبية المهرات عمر سنة، وحققت «نادية الزبير» لمربط الزبير، المركز الثاني واللقب الفضي، فيما نالت «دي وداد» لاياد نبيل عويضة (الأردن)، اللقب البرونزي.

وأضافت «دي نجلاء» الذهبية الثانية لمربط دبي، عندما حلقت بذهبية المهرات عمر 2 و3 سنوات، تاركة الوصافة واللقب الفضي للمهرة «منار الزبير» لمربط الزبير، واكتفت «دي نهب» لمربط دبي باللقب البرونزي.

وتوشحت «آر كيه سديم» لمربط عجمان بذهبية الأفراس، وجاءت في المركز الثاني ونالت الفضة «دي فنانة» لمربط دبي، فيما حصلت على البرونز «جارين الزبير» لمربط الزبير.

وحصد «شعلان الزبير» لمربط الزبير، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، ونال الفضية «ع ج رازي» لمربط عجمان، فيما حصل على اللقب البرونزي «دي فاهر» لمربط دبي.

وأكمل «دي شرط» الثلاثية الذهبية لمربط دبي عندما حلق بلقب الأمهار عمر 2 و3 سنوات، وحصد اللقب الفضي «جميل البداير» لمربط البداير، فيما كان البرونز من نصيب «ال آر كازميرو» لمربط الزبير.

وتوج «سنمار البداير» لمربط البداير، بذهبية الفحول، وذهب اللقب الفضي والبرونزي لكل من «إي اس سراب» وابنه «إي اس برينس» وكلاهما لمربط الإمارات.