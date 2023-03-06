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8 ثوانٍ تفصل كين عن أسرع طرد

8 ثوانٍ تفصل كين عن أسرع طرد
6 مارس 2023 13:24

ميلانو (أ ف ب) 
تحسّر مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري على طرد مهاجمه مويز كين بعد 40 ثانية فقط من نزوله احتياطياً، أواخر المباراة التي خسرها فريقه أمام روما 0-1 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، لكنه في المقابل حمّل اللاعب المسؤولية.
وفقد كين الذي نزل في الدقيقة 89 صوابه إثر كرة مشتركة مع جانلوكا مانشيني ورفس الأخير، الذي سقط أرضاً ثم توجه مباشرة إلى غرف الملابس.
وقال أليجري لمنصة «دازون» للبث التدفقي: «كان بمقدوره مساعدتنا في الدقائق الأخيرة. لقد ارتكب خطأ واعتذر عنه، لكنه في النهاية ارتكب خطأ ووضع الفريق في موقف صعب».
وتابع: «يتعين عليه أن يتعلم من هذه الحادثة، فعندما تشارك بديلاً يمكنك أن تصنع الفارق. على العموم، إن الخطأ كان في صالحنا، لكنه قام برد فعل خاطئ. الأمر لا يتعلق بالإحباط».
ولم تكن حادثة طرد كين الأسرع في الدوري الإيطالي، لأن لاعب وسط أتالانتا السابق جوليو ميلياتشو يحمل الرقم القياسي عندما طرد خلال فوز فريقه على باليرمو بعد مرور 32 ثانية عام 2015.
ويحتل يوفنتوس المركز الثامن في الدوري ويبتعد بفارق 12 نقطة عن روما صاحب المركز الرابع وآخر المتأهلين حالياً إلى دوري الأبطال، وبالتالي فقد فريق «السيدة العجوز» منطقياً أي أمل بالمشاركة في المسابقة الأوروبية الأم عبر الدوري المحلي، إلا في حال فوزه بالاستئناف الذي تقدم به بعد حسم 15 نقطة من رصيده هذا الموسم بسبب اشتباه بالتلاعب في صفقات انتقالية إلى صفوفه.
أما الأمل المنطقي الوحيد للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، فيمر من خلال تتويج يوفنتوس بالدوري الأوروبي (يوروبا ليج) هذا الموسم، حيث يلتقي فرايبورج الألماني الخميس المقبل في ذهاب ثمن النهائي.

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