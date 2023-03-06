جيرفرايد يتخطى «حواجز» الجائزة الكبرى في «الفرسان»

أبوظبي (الاتحاد)

حلّق الفارس النمساوي جيرفرايد بوك بلقب أول بطولة دولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم ينظمها منتجع الفرسان الرياضي، واشتملت على 9 منافسات جرت في ثلاثة أيام من الجمعة وحتى الأحد، وتزامنت معها 6 منافسات محلية في نهائي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته الـ(11)، فئة خيول القفز الصغيرة عمر 5 و6 و7 سنوات، بواقع منافستين لكل فئة عمرية، وبختام منافسات بطولة منتجع الفرسان الرياضي الدولية، يكون قد أسدل الستار على فعاليات مهرجان أبوظبي للفروسية.

وتضمن مهرجان أبوظبي للفروسية الأول 4 بطولات دولية لقفز الحواجز، وبطولتين لجمال الخيول العربية، وفي ختامه احتفلت إدارة المنتجع الرياضي الذي احتضن جميع بطولات المهرجان، بممثلي بطولات المهرجان والجهات الراعية لفعالياتها، كما جرى تكريم مجموعة أطقم العمل التي أسهمت بفعالية في إنجاح كافة الفعاليات.

شهد الختام وتوّج الفائزين في منافسة الجائزة الكبرى لبطولة المنتجع الدولية لقفز الحواجز، طارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس توازن، وجاءت الجائزة الكبرى لبطولة منتجع الفرسان الدولية لقفز الحواجز من جولة واحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، وتنافس فيها 37 فارساً وفارسة من دول العالم، ونجح منهم 11 فارساً في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، وتجدد بينهم التنافس على اللقب في جولة للتمايز وعبرها 6 فرسان دون خطأ، ونجح الفارس النمساوي جيرفرايد بوك، مع جواده «اكترون ناكسل في» (10 سنوات) وأنهى جولة التمايز في أفضل زمن، حيث بلغ 40.73 ثانية وتوّج باللقب، وحاز جائزة المركز الثاني فارس لاتفيا كريستابس نيرتنكس، مع الجواد «بلاديوم كيه جيه في» (9 سنوات)، وأنهى التمايز في زمن بلغ 41.12 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس البلجيكي كلو رانكين، وأكمل التمايز بصحبة جواده «إمير دو في واي» في زمن بلغ 41.86 ثانية، والمركز الرابع كان من نصيب فارسنا عبد الله حميد المهيري مع الجواد «كونيج»، والخامس فارسنا سالم السويدي، بالجواد «دايموند وي».

ظفر الفارس السوري أحمد صابر حمشو، أحد الفرسان الثلاثة الذين احتفت ميادين الفروسية في الإمارات بنيلهم حق التأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز في أميركا شهر أبريل القادم، بجائزة (الجولة الذهبية) برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وصدارته لمنافسة من جولة واحدة، صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وهي ثاني المنافسات التأهيلية للجائزة الكبرى، وتنافس عليها 59 فارساً وفارسة، ونجح منهم 13 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وسجل فيها الفارس حمشو مع الفرس «فرنشي في دي اس» الزمن الأفضل حيث بلغ 55.97 ثانية، ومواطنه الشاب الفارس أسامة الزبيبي بالجواد «بي إي سي هوجو» أنهى الجولة في زمن بلغ 58.87 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني، وأقسى (القفزات) تعرض لها فارس لاتفيا كريستابس نيرتنكس بجواده «بلاديوم كيه جيه في» والذي أنهى الجولة في زمن بلغ 59.17 ثانية.

وحقق فارسنا الناشئ عبد الله حمد الكربي الفوز بصدارة منافسة لونجين للسرعة (الجولة الفضية)، في زمن بلغ 65.80 ثانية، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس الأردني محمد علي أبو حمور بالفرس «آيبيا»، مسجلاً زمناً بلغ 66.26 ثانية، وتراجع بسببه فارسنا أرحمة سيف العواني مع الفرس «أبوذيوس زد» إلى المركز الثالث وتوّج بجائزته.

وفاز الفارس السوري عمرو حمشو بصدارة منافسة (الجولة الفضية)، برعاية جمعية الخيول العربية، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، وتنافس عليها 60 فارساً وفارسة، انتقل منهم 20 فارساً إلى جولة التمايز، وأكملها نظيفة دون خطأ 8 فرسان، ليصبح الزمن الحكم الفصل بين فرسان المراكز المتقدمة، وأفضل زمن في التمايز سجله الفارس السوري عمرو حمشو مع الجواد «دي اكس بي ليجند» وبلغ 35.79 ثانية وتوّج بكأس جائزة الجولة الفضية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس النمساوي توبياس فنقسيل الذي أنهى التمايز في زمن منافس بلغ 35.83 ثانية، لتصبح جائزة المركز الثالث من نصيب فارسنا الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي والفرس «كونكورديا»، وأكمل التمايز في 36.37 ثانية.