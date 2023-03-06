صلاح يُلقي «الشياطين» في «سُباعية الجحيم»!

عمرو عبيد (القاهرة)

أشعلت "السُباعية" التي دك بها ليفربول حصون مانشستر يونايتد أجواء "البريميرليج"، وتصدرت جميع عناوين وأغلفة الصحف الإنجليزية، حيث وصفتها ميرور بـ"سُباعية الجحيم" بالنسبة لـ"الشياطين" الذي سقط بطريقة مروعة وغير متوقعة في "أنفيلد"، وتغزلت الصحيفة فيما قدمه النجم المصري محمد صلاح من أداء رائع كلله بتحطيم الرقم القياسي وتجاوز روبي فاولر، ليتصدر "الفرعون" قائمة هدافي ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، ووصفته "ميرور" بأنه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ "أنفيلد"، بينما نقلت الغضب العارم للهولندي تن هاج ووصفه لاعبيه بـ"عدم الاحترافية"، عقب الهزيمة الأسوأ للفريق منذ 91 عاماً، في حين قالت "ستار سبورت" إن الهزيمة بـ"السبعة" أهانت تن هاج بقسوة وتسببت له في ألم كبير، وتصدرت صورة "الملك صلاح" غلافها مثلما تكرر الأمر مع أغلب الصحف الإنجليزية، وكتبت أن مدربه كلوب وصف الإنجاز بأنه "لا يُصدق".

ويبدو أن الأمور عادت لتسير في مصلحة برشلونة مرة أخرى، بعدما اقتنص فوزاً صعباً بهدف من دون رد أمام فالنسيا ليحافظ على قمة "الليجا"، قبل أن يُهديه غريمه التقليدي "هدية ثمينة" بالتعادل السلبي مع ريال بيتيس، لتخرج صحيفة "سبورت" بعد أيام من التشكيك في وضع "البارسا" بالدوري لتعلن بثقة زائدة، أن اللقب يكاد يكون محسوماً، معنونة غلافها بقولها "وداعاً ريال مدريد!"، بينما وجهت "آس" انتقاداً حاداً لفريقها المدريدي واصفة حالته بـ"تحت الصفر"، رغم إعلان أنشيلوتي القتال حتى النهاية، قائلاً إن الفوز بـ"الليجا" ليس مستحيلاً، وكتبت "موندو ديبورتيفو" أن "البلوجرانا" يبتعد بالقمة الآن بـ9 خطوات، بينما وصفت "ماركا" الوضع على القمة بأن فريقاً يجمع النقاط وغريمه يكتفي بالمتابعة والهرولة خلفه!

أخيراً، مدحت "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فريق روما كثيراً بعد فوزه الهام على يوفنتوس في الجولة 25 من "الكالشيو"، وقالت إن البرتغالي جوزيه مورينيو هو "كلمة السر" دائماً، بعدما قاد فريقه لاقتحام المربع الذهبي المؤهل إلى دوري الأبطال على حساب ميلان، وأشارت إلى أن "سبيشل ون" خرج من المواجهة بلا أزمات وبتكتيك صارم لدرجة أنه دافع بالمهاجمين أبراهام وبيلوتي في النهاية، بينما فاز بهدف المدافع مانشيني، واهتمت لاجازيتا أكثر بفوز إنتر ميلان واستعادته "الروح المفقودة" وكذلك المركز الثاني بفارق نقطتين عن لاتسيو.