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الرياضي

ثنائي أجنبي جديد في ربع نهائي دوري السلة

ثنائي أجنبي جديد في ربع نهائي دوري السلة
6 مارس 2023 15:00

علي معالي (دبي)
تشهد عودة مباريات دوري رجال السلة، وجود ثنائي أجنبي جديد بين فرق المسابقة، التي تعود بعد توقف وصل إلى 45 يوماً، بسبب معسكر ومشاركة المنتخب الأول في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم آسيا 2025، حيث انضم الأوكراني فلاد إلى صفوف فريق النصر، الذي تأهل للمربع الذهبي مباشرة بعد احتلاله المركز الثاني خلف نادي شباب الأهلي، وينتظر «العميد» الفائز من مجموعة مباراتي الشارقة مع الوحدة، المقرر لها الذهاب يوم بعد غدٍ «الأربعاء»، على تكون مباراة الإياب يوم 12 من مارس الجاري.
وأظهر اللاعب الأوكراني الجديد انسجاماً مع بقية زملائه اللاعبين بعد عودة رباعي المنتخب وهم حسن عبدالله، راشد النعيمي، فيصل محمد، ومامادو نداي، ويسعى مدربهم حسام الوكيل إلى الاستفادة من الطفرة التي حدثت بالفريق هذا الموسم، سواء بالتأهل المباشر للمربع وهو ما يحدث منذ سنوات طويلة، إضافة إلى وجود 4 لاعبين دفعة واحدة في صفوف المنتخب، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ السلة بقلعة «العميد»، ويخطط الوكيل مع مجموعته من اللاعبين المميزين هذا الموسم إلى إنهاء الموسم بشكل جيد، خاصة أن ما يقدمه النصر هذا الموسم يعتبر استثنائياً بالدوري.
أما اللاعب الأجنبي الثاني، فهو الأميركي كالين لوكاس في صفوف نادي الشارقة، وهو قوة إضافية يسعى من خلالها المدرب أحمد عمر إلى المنافسة بقوة على بطولة الدوري، ويمتلك المحترف الجديد سيرة ذاتية مميزة للغاية، فهو لعب لأكثر من فريق بالدوري الأميركي للمحترفين «NBA»، وآخر محطة في مسيرته قبل القدوم للملك كانت في صفوف الجهراء الكويتي.

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