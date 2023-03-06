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الرياضي

«إنديان ويلز» ترفض ديوكوفيتش

«إنديان ويلز» ترفض ديوكوفيتش
6 مارس 2023 12:30

لوس أنجلوس(رويترز)
أعلن مسؤولون أن نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً في التنس انسحب رسمياً من بطولة إنديان ويلز، في إشارة إلى رفض طلبه بدخول الولايات المتحدة بتصريح خاص، لعدم حصوله على تطعيم ضد كوفيد-19.
وطلب اللاعب الصربي، أحد أشهر الرياضيين غير الحاصلين على التطعيم ضد الفيروس، تصريحاً خاصاً من الحكومة الأميركية الشهر الماضي للعب بمنافسات الأساتذة في إنديان ويلز وميامي.
وقال منظمون في بيان: «المصنف الأول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش انسحب من نسخة 2023، وسيحل محله نيكولوز باسيلاشفيلي».
وتمنع الولايات المتحدة حالياً الأجانب غير الحاصلين على تطعيم من دخول البلاد، ومن المتوقع رفع هذه القيود عند انتهاء حالة الطوارئ الخاصة بكوفيد في 11 مايو المقبل.
ولم يشارك ديوكوفيتش في البطولتين المتتاليتين في إنديان ويلز وميامي، وهما من أهم بطولات اتحاد المحترفين، منذ 2019.
ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من أحد أفراد فريق ديوكوفيتش.
وحاول تومي هاس مدير بطولة إنديان ويلز بجانب الاتحاد الأميركي للتنس وبطولة أميركا المفتوحة، مساعدة اللاعب الحاصل على 22 لقباً بالبطولات الأربع الكبرى في دخول البلاد.
وكان ديوكوفيتش مرشحاً قوياً لحصد لقبه السادس في إنديان ويلز، عندما تنطلق البطولة في صحراء جنوب كاليفورنيا يوم الأربعاء المقبل.
وقال ديوكوفيتش، الذي غاب عن بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي بسبب موقفه من التطعيم، ولم يسمح له بدخول الولايات المتحدة والمشاركة بمنافسات أميركا المفتوحة، إنه يفضل الانسحاب من بطولات كبرى على الحصول على لقاح كوفيد.
وعادل ديوكوفيتش الرقم القياسي لرافائيل نادال في البطولات الأربع الكبرى خلال تتويجه بلقب أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

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