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الرياضي

سيف بن زايد يحضر فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى "الفورمولا 1"

سيف بن زايد يحضر فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى "الفورمولا 1"
6 مارس 2023 12:20

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى الفورمولا 1 لعام 2023، الذي جرى على مضمار حلبة البحرين الدولية.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً، لنجاحها في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي المهم، والذي تميز في هذه النسخة بكونه السباق الأكثر استدامة، مع الإعلان عن خطط مستقبلية لضمان تقليل التأثير على الطبيعة ودعم أهداف حماية المناخ والبيئة.    

واطلع سموه خلال جولة في مضمار وميدان حلبة البحرين الدولية، على جانب من الأنشطة والفعاليات التراثية والوطنية المقامة على هامش هذا الحدث الرياضي الدولي، ورافق سموه في الجولة، سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين الشقيقة، ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين.

وكان سموه قد وصل البحرين أمس الأحد حيث استقبله في المطار، معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين في البحرين.

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المصدر: وام
البحرين
سيف بن زايد
الفورمولا 1
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