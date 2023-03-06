منتخبنا يحصد برونزيتين في «سكاي دايف أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بطولة سكاي دايف أبوظبي الدولية الثانية للقفز بالمظلات 2023، والتي أقيمت على مدى أربعة أيام بنادي أبوظبي للرياضات الجوية بغنتوت، بمشاركة أكثر من 100 قافز وقافزة يمثلون 14 فريقاً من 9 دول هي الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وروسيا، وألمانيا، والتشيك وإيطاليا وبريطانيا.

وشهد حفل الختام العقيد الركن خالد الزعابي، المشرف العام على منتخب القوات المسلحة للقفز الحر بالمظلات، ومحمد يوسف عبد الرحمن، الأمين العام للاتحاد، ويوسف المزروعي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجوية، وسعيد الغيثي مدير البطولة، ورؤساء الوفود المشاركة والقافزون والقافزات.

وحصدت روسيا بطولة الفرق في مسابقة «الهدف» بعد أن حققت 27 سم لتفوز بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وجاءت إيطاليا في المركز الثاني برصيد 32 سم، ثم الإمارات ثالثاً برصيد 44 سم.

وعلى صعيد مسابقة دقة الهدف للفردي، فاز الروسي ديمتر ماكيموف بالمركز الأول برصيد 5 سم، وحل الإيطالي فبتوريو جوارنيللي في المركز الثاني برصيد 10 سم، وجاء محمد عبيد ثالثاً برصيد 12 سم.

وحصد فريق قوة دفاع مملكة البحرين المركز الأول في مسابقة التماسك برصيد 91 نقطة، واحتل المنتخب العماني المركز الثاني برصيد 74 نقطة، وجاء المنتخب الكويتي في المركز الثالث برصيد 65 نقطة، والرابع فريق «الكويت 2» برصيد 43 نقطة، ثم فريق الإمارات خامساً برصيد 36 نقطة.

وأعرب العقيد الركن خالد الزعابي، المشرف العام على منتخب القوات المسلحة للقفز الحر بالمظلات، عن سعادته باحتلال منتخبنا الوطني العسكري للمركز الثالث في مسابقة الهدف فردي وفرق، وسط مشاركة نخبة من أبرز القافزين في العالم، مشيداً بما حققته البطولة من نجاحات، موجهاً الشكر إلى اتحاد الرياضات الجوية ومجلس أبوظبي الرياضي على دعمهما للحدث، وأيضاً جهود نادي أبوظبي للرياضات الجوية مستضيف الحدث.

ووجه سعيد الغيثي مدير البطولة شكره وتقديره إلى اتحاد الرياضات الجوية وإلى مجلس أبوظبي الرياضي على دعمهما للحدث والإسهام في إنجاحه، كما أشاد بكوادرنا التنظيمية والتحكيمية والطيارين الذين شاركوا في الدعم اللوجستي للبطولة، مما ساهم في نجاحات البطولة.