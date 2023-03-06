مدرب أوروبي يقود منتخب اليد في تصفيات الأولمبياد

رضا سليم (دبي)

يتجه اتحاد اليد للتعاقد مع مدرب أوروبي لقيادة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية للرجال، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 28 أكتوبر المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وأيضاً قيادة المنتخب في البطولة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم، والتي تقام خلال شهر يناير المقبل.

كان اتحاد اليد قد سبق له الاتجاه للمدرسة العربية في السنوات الأخيرة، والتي لم تنجح في تحقيق هدف التأهل للمونديال، حيث كان آخر مدرب للمنتخب، هو الجزائري سفيان حيواني، والذي قاد المنتخب في البطولة الآسيوية 2022 وحقق المركز التاسع، وقبله مواطنه صالح بو شكريو في نسخة 2020 وحقق المركز السابع، وهو نفس المركز الذي حققه المدرب المواطن خالد أحمد في نسخة 2018.

وأكد فيصل الطواش، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، أن الاتحاد يفاضل بين المدربين الأوروبيين، وأنه جارٍ التفاوض لحسم التعاقد بشكل نهائي، خاصة أن المنتخب أمام محطتين مهمتين، الأولى في تصفيات الأولمبياد والثانية في البطولة الآسيوية المؤهلة للمونديال، وأنه بمجرد التعاقد مع المدرب سيتم وضع خطة المنتخب وتجهيزه للبطولتين وأيضاً معسكرات داخلية، وخارجية، ومباريات ودية.

وأشار إلى أن تصفيات الأولمبياد تمثل محطة إعداد قوية للمنتخب قبل البطولة الآسيوية، خاصة أن التصفيات ستشارك فيها منتخبات قوية، وبالتالي الفائدة الفنية ستكون كبيرة، وهي أفضل بكثير من المشاركة في بطولة ودية أو اللعب مباريات ودية مع منتخبات وأندية، مؤكداً أن الإداري الحالي لمنتخب الرجال خميس السويدي والذي تم اختياره من قبل.

وأوضح أن الاتحاد وضع التأهل لبطولة العالم للرجال الهدف الرئيسي في خطة المنتخب والتي سيبني الجهاز الفني خطته عليها، كما أن المدرب الجديد سيشرف على خطط وإعداد وبرامج منتخبات المراحل السنية، وهي مرحلة لاحقة سيتم ترتيبها فيها بعد من أجل بناء منتخبات قوية في كافة المراحل.

ووجه الطواش الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية وجميع أندية اللعبة على تعاونهم مع الاتحاد.

يذكر أن المنتخب تأهل رسمياً للمونديال مرة واحدة، عندما حقق المركز الرابع في البطولة الآسيوية 2014، إلا أنه لم يشارك في المونديال، وبدأ المشوار التصفيات الآسيوية عام 2004 بالمركز السادس، ولم يشارك في نسخة 2006، وسجل التاسع عام 2008 ثم المركز الحادي عشر في نسخة 2010 وهي الأسوأ في تاريخه، وحقق المركز السابع في نسخة 2012 ثم الرابع عام 2014، وعاد للمركز السابع في 2016 و2018، وحقق المركز الخامس في نسخة 2020 ثم التاسع في 2022.