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«الآسيوي» يمنح بارون والحوسني جائزة التميز الطبي

«الآسيوي» يمنح بارون والحوسني جائزة التميز الطبي
6 مارس 2023 11:45

دبي (الاتحاد)
كرم الاتحاد الاسيوي لكرة القدم مرشحي اتحاد الكرة، الدكتور عبدالله حسن بارون، والدكتورة ريمة الحوسني بالجائزتين الفضية والبرونزية ضمن جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتميز الطبي على هامش مؤتمر الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي المقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 4 الى 6 مارس، والذي يُشارك في فعالياته الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي، والدكتور أحمد إبراهيم عضو اللجنة، بالاضافة الى الدكتور زوران ستانكوفيك طبيب المنتخبات الوطنية.
وجاء اختيار الدكتور عبدالله حسن بارون طبيب المنتخب الاولمبي وفوزه بالجائزة الفضية للتميز الطبي لمسيرته وخبراته العملية التي تمتد لأكثر من عشرين عاماً في مجال الطب الرياضي، حيثُ عمل طبيباً لمنتخباتنا الوطنية والعديد من أندية الدولة خلال تلك الفترة.
وأختيرت الدكتورة ريمة الحوسني لنيل الجائزة البرونزية للتميز الطبي نظير خدمتها التي تزيد عن 15 عاماً في المجال ذاته، حيث عملت نائباً لرئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة سابقاً.
تهدف جوائز الاتحاد الآسيوي الطبية إلى التعريف بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية لتقديم أفضل رعاية ممكنة وضمان أداء اللاعبين على المستوى الأمثل، واعتراف بمساهمة هؤلاء المهنيين الطبيين نحو تطوير كرة القدم.

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اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
اتحاد الكرة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
ريمة الحوسني
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