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بوجاتشار يتجه بطموحات «دراجات الإمارات» نحو الشمس

بوجاتشار يتجه بطموحات «دراجات الإمارات» نحو الشمس
6 مارس 2023 11:15

 
أبوظبي (الاتحاد) 
بداية موفقة للدراج السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات في سباق باريس- نيس أو «السباق نحو الشمس»، حيث تمكن من الفوز بثوانٍ إضافية ساعدته في التقدم على منافسيه في التصنيف العام في المرحلة الأولى من السباق الذي يبدأ وينتهي في مدينة لافيرير بطول 169.4 كيلومتر.
وقبل نهاية السباق بخمسة كيلومترات، تمكن بوجاتشار من اقتناص الثواني الست التي تخطى بها منافسيه عند قمة الصعدة النهائية. وقد حقق تيم ميرلير من فريق سودال-كويكستب الفوز والتقدم في السباق للوصول إلى المرحلة الثانية التي تبدأ من بازينفي إلى فونتينبلو بطول 163.7 كيلومتر، وحل بوجاكار في المركز الثالث في التصنيف العام بفارق 4 ثوانٍ بعد تيم ميرلير.
وفي تصريح له قال بوجاتشار: «أدى الفريق بشكل جيد، لم يكن الجو عاصفاً بشكل كبير، لكن قابلنا القليل من الطرق الوعرة، ما أدى إلى حدوث تزاحم في بعض الأوقات. حاولت الانطلاق قليلاً عند الصعدة النهائية، لكن لم تفلح هذه الطريقة، فقررنا تهدئة السرعة. لا يزال أمامنا أيام كثيرة للمواصلة، وأشعر بالسعادة لاقتناصي الثواني الإضافية وأن أكون بالقميص الأبيض».

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