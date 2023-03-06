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منتخبنا يدشن مشواره في «خليجية الجولف» بالبحرين

منتخبنا يدشن مشواره في «خليجية الجولف» بالبحرين
6 مارس 2023 13:30


دبي (الاتحاد)

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دشن لاعبو منتخبي الرجال والشباب للجولف مشوارهما في منافسات البطولة الخليجية للجولف، بمشاركة أكثر من 40 لاعباً، وتشارك الإمارات بوفد يرأسه خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد، وأكرم سكيك إدارياً، والمدرب سمير الولاني و7 لاعبين، منهم 4 لاعبين لمنتخب الرجال و3 لاعبين لمنتخب الشباب.
وأقيم، مساء أمس، حفل الافتتاح الرسمي للبطولة على ملاعب النادي الملكي للجولف، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد البحرين للجولف ورؤساء الوفود المشاركة واللاعبين، حيث اشتملت مراسم الافتتاح على عزف السلام الملكي من قبل الفرقة الموسيقية لقوة دفاع البحرين، ثم دخول طابور الفرق المشاركة إلى ساحة العرض على أنغام الموسيقى التي قدمتها الفرقة الموسيقية، ورفع علم البطولة ومن ثم كلمة اللجنة المنظمة العليا المنظمة للبطولة التي ألقاها رئيس الاتحاد البحريني للجولف اللواء الركن علي بن صقر النعيمي.
وأوقعت قرعة البطولة منتخب رجال الإمارات في مواجهة مع منتخبي قطر وعمان، ويخوض لاعبنا حسن المشرخ منافسات اليوم الأول مع القطري الكعبي والعماني حمد الرمحي، بينما يلعب لاعبنا خليفه المسعود بالمجموعة التي تضم القطري جهام جاسين والعماني عزان الرمحي، ويواجه لاعبنا سيف ثابت اللاعبين القطري الشهراني والعماني المنذر طالب.
ودشن منتخبنا الشاب المكون من اللاعبين راشد الجسمي ومحمد سكيك وراشد النقبي مشوارهم بالبطولة، صباح اليوم الاثنين، بمواجهة منتخبات لاعبي قطر وعمان والبحرين. 

منتخب الجولف
الجولف
اتحاد الجولف
البطولة الخليجية للجولف
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