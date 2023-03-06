«سباق الـ 50» يشعل صراع الصدارة في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

سجلت كل الفرق الـ 16 في الجولة 24 لـ «دوري الدرجة الأولى»، هدفاً على الأقل في مباريات «الجولة المثيرة» للمرة الأولى في الموسم الحالي 2022-2023، والتي شهدت تعزيز حتا لصدارة الترتيب بفوزه على بينونة 2-1، فيما تفوق الإمارات على دبا الحصن 4-1، وكسب الحمرية مضيفه فرسان هسبانيا 4-1، فيما فاز التعاون على سيتي، والعروبة أمام الجزيرة الحمراء 2-1، وتفوق الفجيرة على جلف إف سي 3-1، وفرض التعادل نفسه 1-1 على مباراتي العربي ومصفوت، والرمس ومسافي.

وبات حتا «المتصدر» أول الأندية المنافسة على الصعود، التي تطرق باب النقطة الـ 50، بعدما حول تأخره أمام ضيفه بينونة بهدف إلى فوز مستحق 2-1، هو الـ 15 في مشوار «الإعصار» خلال الموسم الحالي، في الوقت الذي ضيق فيه «الصقور» صاحب المركز الثالث الخناق على منافسه دبا الحصن «الوصيف» بالفوز 4-1، ليرفع الفائز رصيده إلى 44 نقطة، مقابل 45 لدبا الحصن الثالث.

والفوز هو الثاني على التوالي للصقور تحت قيادة مدربه الجديد الوطني محمد الجالبوت أمام فريقه السابق دبا الحصن، بعد التفوق في الجولة الماضية على الفجيرة 2-1، وكان الجالبوت استهل الموسم الحالي مدرباً لدبا الحصن قبل الاستقالة والتحول لاحقاً لتدريب «الصقور» خلفاً للتونسي فتحي العبيدي.

وتمسك الحمرية بطموحات المنافسة على القمة، بعدما عزز موقفه في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بالفوز على مضيفه فرسان هسبانيا «المتذيل» بنتيجة 4-1، وسجل الثنائي السوري مارديك مردكيان والجزائري فتحي ساخي رباعية الحمرية، بعدما سجل الأول ثنائية في الدقيقتين 4 و48، والثاني هدفين أيضاً في الدقيقتين 32 و47، فيما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد بواسطة «البديل» محمد الفلاسي في الدقيقة 89.

وبعيداً عن سباق الصدارة، فرض الصربي فيليب استوبرفيك مهاجم العروبة وصاحب الـ 22 عاماً، أفضليته على سباق صدارة الهدافين بعدما سجل هدف فريقه الأول أمام ضيفه الجزيرة الحمراء 2-1، ليرفع رصيده الشخصي إلى 18 هدفاً في صدارة قائمة الهدافين بالتساوي مع البرازيلي دياجو داسيلفا مهاجم «الصقور» والمتوج بلقب الهداف في آخر موسمين على التوالي.

ولم يمنع احتلال العروبة المركز العاشر في الترتيب العام برصيد 31، مهاجمه الشاب استوبرفيك من المنافسة بقوة على لقب صدارة الهدافين، مستفيداً من رصيد خبراته الجيدة كمهاجم شاب تدرج في اللعب لمنتخبات المراحل السنية الصربية بداية من منتخب تحت 15 عاماً في 2014 وصولاً لمنتخب الشباب تحت 21.

ويعد فيليب استوبرفيك أحد أبرز الأجانب الشباب في دوري الأولى خلال الموسم الحالي والذي يشهد التطبيق الرسمي الأول لقرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب، بعدما تضمنت التعديلات على لوائح المسابقة التي يشرف على تنظيمها اتحاد الكرة زيادة عدد اللاعبين الأجانب المحترفين إلى 4 بدلاً من اثنين حالياً، على أن يكون من بينهم لاعبان اثنان «تحت 23 عاماً».