التزلج على الماء وصيد الأسماك للسيدات يزينان أسبوع «أبوظبي البحري»

أبوظبي (الاتحاد)

أسدل الستار مساء أمس على منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء التي أقيمت في العاصمة أبوظبي على كاسر الأمواج، بمشاركة ضخمة وصلت إلى 85 متسابقاً من 19 دولة، وانطلقت المسابقة على مدار يومين، حيث خصص «الأول» للتصفيات التمهيدية، ثم النهائي للفئات الثمانية في اليوم الثاني.

نظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية المسابقة بالتعاون مع لجنة متخصصة في التحكيم من الاتحاد العالمي للتزلج على الماء، حيث انقسمت المنافسة إلى تصفيات الويك بورد والويك سيرف، ففي فئة الويك بورد ناشئين، حقق المركز الأول حامد البلوشي وجاء ثانياً علي سيف المرزوقي وثالثاً عبد الرحمن سيف النعيمي، وفي فئة محترفين رجال حقق المركز الأول كازمين إيفان وجاء ثانياً كارل الخازن وثالثاً محمد ناصر البلوشي، وفي فئة سيدات نوفس حققت المركز الأول إليزابيث بوهلير وجاء ثانياً إلين كوزال وثالثاً سلام بالباكي، وعبر فئة رجال نوفيس حل في المركز الأول سلطان سيف النعيمي وحل ثانياً حمد المزروقي وثالثاً دافيد بولسزيك.

وفي فئة الويك سيرف نوفيس رجال حقق المركز الأول سبار جوري، وحل في المركز الثاني مروان نور الدين وثالثاً حكم نور الدين، وفي فئة سيدات نوفيس حققت المركز الأول إيزيفيتا جلوكوفا وثانياً أندرو ماريا وثالثاً ويردين جاي، وفي فئة محترفين رجال حقق المركز الأول ستيف كولجين وجاء ثانياً شينج شون هين وثالثاً كوك تاك شينك، وفي فئة محترفين سيدات حققت المركز الأول جوليا شيفشنكو وجاءت ثانياً وو كيت وثالثاً رازهاك تاتيانا.

وفي نفس اليوم اختتمت منافسات الجولة الأولى لصيد الأسماك للسيدات بمشاركة 40 فريقاً، حيث ضم كل فريق من 4 إلى 5 مشاركات، وانطلقت المسابقة منذ الصباح في وقت متأخر بتوزيع الفرق في منطقة الصيد المحددة من قبل اللجنة المنظمة واستمرت حتى العصر، وحقق المركز الأول فريق عايشة السويدي بوزن وقدره 20.46 كيلو، وثانياً فريق مريم الحمادي بوزن وقدره 19.30 كيلو، وثالثاً فريق ليلى إبراهيم الحمادي بوزن وقدره 19.24 كيلو.

من ناحيته وجه ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة الشكر للشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأكد أن نهاية الأسبوع شهدت منافسة قوية في كل البطولات التي نظمها النادي من خلال التزلج على الماء وصيد السيدات.