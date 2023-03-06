«دولية» أبوظبي للكريكيت «تي 10» تنطلق في نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

تعود بطولة أبوظبي الدولية للكريكيت «تي 10» من جديد إلى استاد زايد للكريكيت في موسمها السابع، حيث تقام في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر المقبلين.

يأتي اعتماد موعد البطولة بعد شهرين فقط من حصول ديكان جلادييتورز على لقب ثانٍ على التوالي والتتويج بنسخة أخرى مثيرة من أسرع أشكال لعبة الكريكيت.

وقال مات باوتشر الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكيت والرياضة: «بالتعاون مع شركائنا في مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عقدنا التزاماً استراتيجياً في عام 2019، بتطوير وتقديم مشهد عالمي حقيقي للكريكيت يبرز روعة مدينة أبوظبي للعالم على نطاق أوسع، لقد قدمت نسخة 2022 أقوى الملاعب، وسيجذب الموسم الجديد اهتمام المتفرجين المحليين والدوليين».

بدوره، قال شاجي مالك رئيس رئيس دوري «تي 10»: «لا نزال عند طموحاتنا، ونتطلع لتقديم فعالية تتسم بالابتكار والإبداع في عالم الكريكيت، وتكريس مكانة أبوظبي كوجهة من طراز عالمي لاستضافة هذه الرياضة الدولية، ففي العام الماضي، كانت بطولة أبوظبي «تي 10» مزيجاً مثالياً بين الكريكيت والترفيه».

وأضاف: «جاء ذلك على خلفية التوسع في الدوري، حيث أدخلنا فريقين جديدين من الولايات المتحدة الأميركية، ونرحب أيضاً بأفضل اللاعبين والمدربين من العالم إلى المسابقة، مع الإعلان عن التواريخ القادمة للموسم السابع، ومع إعلان تواريخ الموسم السابع، نتطلع للبناء على سنة أخرى ناجحة مع نسخة أكبر في عام 2023».

ومن جهته، قال مُبشر عثماني، الأمين العام لمجلس الإمارات للكريكيت: «لقد أثبتت بطولة أبوظبي تي 10 تميزها في تقويم الإمارات للكريكيت، فنزجي التهاني والتبريكات بمناسبة اقترابها من نسختها السابعة»، وبطولة تي 10 هي شكل مثير، يتيح للاعبينا الإماراتيين فرصة رائعة للاستمرار في تطوير مهاراتهم، ونتطلع إلى بطولة أخرى على مستوى عالمي ومشاركة عالية لمدة 12 يوماً، نتمنى للمنظمين، والإدارة واللاعبين والمجتمع المحب للكريكيت بطولة ممتعة للغاية، وستكون بطولة أبوظبي تي 10 لعام 2023 هي عامها الخامس الذي يستضيفه نادي أبوظبي للكريكيت، حيث ازدهرت المنافسة».

ومنذ انتقال بطولة أبوظبي تي 10 إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي أثبتت نفسها بجدارة كإحدى الأحداث البارزة في كل من التقويمين الرياضي الإماراتي والكريكيت على المستوى العالمي.

وفي عام 2022، شهدت بطولة أخرى مرصعة بالنجوم تصدّر نجم جزر الهند الغربية نيكولاس بوران والجنوب أفريقي دواين بريتوريوس في قائمة التهديف والتسجيل على التوالي، وخارج الملعب، اختتم المغني النجم جورو رانداوا البطولة بأدائه اللافت للنظر الذي تصدر الحفلة الليلية الختامية.

وسوف تنتهج بطولة أبوظبي «تي 10» لعام 2023 نفس طريقة النسخة السابقة، وتنافس الفرق الثمانية التي شاركت في الموسم الماضي على البطولة في استاد زايد للكريكيت.